В России появится дорога за триллион рублей

Дорога протяженностью 80,5 км будет построена вдоль Черноморского побережья к 2037 году

В конце зимы Росавтодор представил в Минтрансе новую концепцию самой дорогой дороги в стране. План несколько отличается от первоначальной задумки. Напомним, летом 2018 года обсуждалась реконструкция автодороги в Краснодарском крае: новый четырехполосный хайвей протяженностью 119,5 километра должен был соединить города Джубга и Сочи, которые пока связывает 170-километровый серпантин А147. Строительство новой трассы оценивалось в 1,6 трлн рублей. Тогда в Минтрансе назвали столь дорогостоящий проект “нецелесообразным”.

Согласно обновленной концепции, Росавтодор нашел способ снизить стоимость трассы до 1 млрд рублей: она пройдет не от Джубги, а от Туапсе, за счет чего ее протяженность составит всего 80,5 километра. Кроме того, строиться такая дорога будет дольше – до 2037 года вместо 2024–2025 года, сообщают “Ведомости”.

По информации издания, генеральным подрядчиком строительства, скорее всего, станет компания “Мостотрест” Аркадия Ротенберга, которая является крупнейшим в стране строителем транспортной инфраструктуры. Именно “Мостотрест” отвечал за строительство Крымского моста, стоимость которого составила 227 млрд рублей.

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