Great Wall Motor покупает индийский завод General Motors

Great Wall Motor покупает индийский завод General Motors
22 января 20:11 2020

Концерн Great Wall Motor заключил договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра на западе Индии, запустив свой план по производству автомобилей на субконтиненте

Эта сделка позволит начать реализацию программы производства и продажи автомобилей GWM в Индии, а также придаст новый импульс стратегии глобализации GWM.

Хотя на данном этапе продажи автомобилей в Индии падают, но ожидается, что к 2026 году этот рынок станет третьим по величине в мире после Китая и США, по данным консалтинговой компании LMC Automotive.

«Эти инвестиции заложат основу для официального выхода GWM на индийский рынок, — отметил вице-президент Great Wall Сян Шан Лю. — Индия обладает огромным потенциалом, благодаря стабильным инвестициям местная экономика быстро развивается. Чтобы построить новую Индию, индийское правительство продвигает многие критически важные национальные стратегии, такие как “Сделано в Индии”, “Цифровая Индия”, “Чистая Индия”. Запустив завод в Индии, мы создадим новые рабочие места, повысим квалификацию сотрудников, будем стимулировать развитие экономики в штате Махараштра. Мы представим продукцию HAVAL и Great Wall EV на предстоящем международном автосалоне в Дели, где будет дан старт реализации официальной стратегии».

Соглашение требует дальнейшего одобрения со стороны государственных органов. Процедура приобретения завода будет завершена в первой половине 2020 года.

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AMSRUS
AMSRUS

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