Пикап Hyundai оснастят новым шестицилиндровым турбодизелем

В Hyundai уверены в долгосрочных перспективах дизельных двигателей

Новый рядный шестицилиндровый турбодизель, дебютировавший на кроссовере Genesis GV80, будет использоваться на новых моделях линейки Hyundai и Kia. Ожидается, что этим мотором будут оснащаться компактный пикап Hyundai Santa Cruz и аналогичный грузовичок под брендом Kia.

Вопреки сложившимся тенденциям, руководитель отдела разработок Hyundai Альберт Бирманн уверен в потенциале дизельных двигателей. В беседе с австралийским изданием Car Sales инженер подчеркнул, что новый трёхлитровый мотор на тяжёлом топливе удовлетворяет экологическим нормам Euro-6 D-Temp, и Genesis GV80 будет продаваться с ним в Европе. В будущем группа Hyundai намерена развивать направление дизельных двигателей и готова их электрифицировать.

Глава отдела исследований и разработок Hyundai намекнул на возможность использования нового турбодизеля на пикапе Santa Cruz. Установка тяговитого мотора на грузовичке выглядит логичным шагом, ведь топ-версии основных конкурентов Santa Cruz — Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class — также оснащаются агрегатами на тяжёлом топливе.

На корейском вседорожнике GV80 турбодизель 3.0 выдаёт 278 лошадиных сил и 588 Нм крутящего момента. Для сравнения мотор аналогичного объёма на X-Class версии 350 d отличается мощностью 258 лошадиных сил и крутящим моментом 550 Нм, а наиболее мощный Amarok комплектуется 272-сильным (580 Нм крутящего момента) трёхлитровым V6.

Впрочем на одном из ключевых рынков сбыта пикапов — североамериканском — Hyundai Santa Cruz может продаваться без дизеля, ведь в США грузовички традиционно пользуются спросом с бензиновыми моторами.

Ожидается, что серийную версию первого пикапа Hyundai рассекретят не раньше четвёртого квартала 2020 года, а производство модели на американском заводе начнётся в 2021-м.

По материалам Motor.