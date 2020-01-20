Кроссовер Cadillac XT6 сертифицирован в России

Кроссовер Cadillac XT6 сертифицирован в России
20 января 16:11 2020

Представленный год назад полноразмерный кроссовер Cadillac XT6 сертифицирован в России: опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое выдано на три года и уже вступило в силу

Но если в Америке этот автомобиль длиной 5050 мм с трехрядным салоном предлагают с атмосферником V6 3.6 (314 л.с., 367 Нм), то на российский рынок XT6 выйдет с двухлитровой турбочетверкой LSY. Изначально такая модификация разработана для Китая, у местных машин этот мотор выдает 237 л.с. и 350 Нм, а российский вариант дефорсирован до 200 л.с., хотя крутящий момент остался неизменным, пишет издание «Авторевю».

Судя по сертификату, в России Cadillac XT6 будет предложен только в полноприводной версии (с многодисковой муфтой на задней оси), хотя в Америке и Китае есть и переднеприводные варианты. Коробка передач – девятиступенчатый «автомат». На выбор паркетники с семиместным или шестиместным салоном: во втором случае вместо трехместного дивана на втором ряду установлены раздельные кресла. Все машины будут иметь шины размерности 235/55 R20, а из оснащения в ОТТС указаны адаптивный круиз-контроль, отдельный климат-контроль для задних пассажиров и люк в крыше.

В Россию кроссоверы Cadillac XT6 станут поставлять с американского завода в штате Теннесси. Дилеры ожидают автомобили к концу первого квартала, комплектации и цены будут обнародованы ближе к старту продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Cadillac начали прием заказов на рестайлинговый кроссовер XT5, который поступит в продажу в начале 2020 года. Модель предлагается в двух комплектациях – Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном экстерьера и интерьера, а также настройками подвески автомобиля. Специальная цена на новинку только на период предзаказа составит 2 млн 990 тыс. рублей, с учетом Trade-in. Cadillac XT5 оснащен новым 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 200 л.с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Cadillac XT6

Cadillac XT6

По итогам 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 975 автомобилей (-17%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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