Lexus завершил 2019 год рядом рекордных достижений

2019 год оказался для Lexus богатым на достижения

В четвертый раз подряд бренд вошел в тройку лидеров премиального сегмента российского рынка новых автомобилей по объему продаж за год, декабрь стал рекордным месяцем по количеству проданных в России премиальных кроссоверов Lexus RX. На Европейском рынке в конце ноября был преодолен полумиллионный рубеж реализованных за два десятилетия кроссоверов и внедорожников Lexus.

Рекордный объем продаж Lexus RX на российском рынке был достигнут в декабре 2019 года во многом благодаря обновлениям модели, сделавшим этот премиальный кроссовер в еще большей степени соответствующим ожиданиям и потребностям клиентов. Сочетание свойственной автомобилям Lexus великолепной динамики, комфорта и остроты управления с исключительной плавностью хода RX – дарит новый уровень удовольствия за рулем. За месяц было продано 1 655 автомобилей RX, что на 58,3% выше предыдущего рекордного показателя. Ставший основоположником сегмента премиальных кроссоверов и ключевой моделью бренда, Lexus RX остается верен неизменному принципу – быть первым в своем сегменте. По итогам 2019 года он вновь сохранил лидирующие позиции в сегменте E-SUV Premium на российском рынке.

Российские покупатели высоко ценят уникальность и всесторонние преимущества автомобилей Lexus, что подтверждает третье место по объему продаж в премиальном сегменте, которое бренд удерживает уже четвертый год подряд. Всего за 2019 год на российском рынке было продано 22 395 автомобилей Lexus. Наиболее успешным месяцем стал декабрь, за который было реализовано 2 837 автомобилей, что на 14% превышает показатель декабря 2018 года.

В тройку самых востребованных в 2019 году моделей Lexus, помимо безусловного лидера RX (9 855 автомобилей за год), также вошли компактный премиальный кроссовер NX (5 331 автомобиль) и флагманский роскошный внедорожник LX (3 657 автомобилей).

Успех кроссоверов и внедорожников Lexus на российском рынке стал частью знаменательного достижения бренда: в ноябре 2019 года своего покупателя на европейских рынках нашел полумиллионый кроссовер Lexus. Это символичная отметка для бренда, который 20 лет назад первым предложил мировой автомобильной индустрии концепцию премиального кроссовера, представив на рынке модель Lexus RX 300. Почти 200 000 из этих автомобилей было реализовано в России, где Lexus официально представлен с 2002 года.