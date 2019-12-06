Lada Vesta вернулась на второе место в рейтинге российских бестселлеров

Lada Vesta вернулась на второе место в рейтинге российских бестселлеров
Декабрь 06 17:11 2019

Флагманская модель LADA Vesta, которая в октябре уступила второе место в рейтинге российских бестселлеров модели KIA Rio, по итогам прошлого месяца взяла реванш

Как отмечается в обзоре российского авторынка за ноябрь, реализация LADA Granta в ноябре составила 12574 автомобиля (-6%). На второе место вернулась LADA Vesta с показателем 8703 машины (-12%). Третий результат показала KIA Rio – 7733 реализованных автомобиля (-9%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7273 экземпляра (+7%). Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 4681 штуки, что на 12% ниже показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4476 потребителей (-17%).

Продажи кроссовера Volkswagen Tiguan составили 3718 машин – на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Универсал LADA Largus выбрал 3678 покупатель, что соответствует уровню прошлого года. Спрос на внедорожник Renault Duster снизился на 5% до 3443 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему Skoda Octavia, чей результат составил 3266 машин (+43%).

LADA Vesta в ноябре вернулась на второе место
Источник АВТОСТАТ.

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LadaVestaрейтинг продаж
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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