Совфед одобрил лишение свободы на 9 лет за побег с места ДТП

Уголовная ответственность за оставление места ДТП, может стать реальной мерой наказания

Совет Федерации РФ одобрил законопроект об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии с пострадавшими и погибшими. В зависимости от обстоятельств происшествия им грозит от 3 до 9 лет заключения.

Документ усиливает уголовную ответственность для автомобилиста, который нарушил ПДД, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и скрылся с места происшествия. Такое действие будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 264 УК РФ, предусматривающей наказание в виде принудительных работ сроком до 3 лет либо лишения свободы на срок до 4 лет.

Если в аварии погиб человек, а водитель сбежал, то это деяние квалифицироваться по ч. 4 ст. 264 УК РФ и карается лишением свободы на 2-7 лет. В случае, если жертвами стали два и более человек, то, по ч. 6 ст. 264 УК РФ, сбежавшего виновника ДТП могут посадить на 4-9 лет.

Поправки направлены на то, чтобы закрыть лазейку для виновников аварий, которые сели за руль в нетрезвом состоянии и сбежали с места происшествия. Нововведение, ранее принятое Госдумой в трех чтениях, а теперь и одобренное Совфедом, фактически ставит знак равенства между ответственностью за побег с места аварии и совершением ДТП в состоянии опьянения.

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