Хроника подмосковного транспортного коллапса

Партнер Чайки захватил рынок подмосковных перевозок, результат — транспортный коллапс

В начале 2019 года жители многих городов Подмосковья обнаружили, что их привычный путь до столицы на маршрутке или автобусе стал настоящим испытанием. В утренние часы пик люди на морозе отстаивают огромные очереди и не всегда попадают в переполненную маршрутку с первого раза. Исчезло расписание, кондукторы, отслеживание по «Яндекс-транспорт» и другие признаки цивилизации. Вечером все то же самое повторяется на обратном пути. Недовольны не только пассажиры, но и кондукторы с водителями: некоторые из них отказались выходить на работу из-за невыплат зарплат. Причиной транспортного коллапса стал передел рынка: 94 маршрута из Москвы в область (и обратно) отошли двум не особо известным частным компаниям «Стартрансу» и «Домтрансавто».

Хроника транспортного коллапса

Проблемы с дефицитом автобусов и маршруток жители Подмосковья почувствовали еще несколько лет назад, когда частных перевозчиков вытеснил государственный монополист «Мострансавто». Автобусов стало меньше, очередей больше, но в целом ситуация оставалась в пределах разумного. Все изменилось в январе этого года, когда на 94 маршрутах Московской области «Мострансавто» сменилось двумя частными компаниями — «Стартранс» и «Домтрансавто». Уже в новогодние праздники на маршрутах, перешедших к «частникам», началась полная неразбериха: жители Химок, Наро-Фоминска, Долгопрудного, Королёва, Мытищ и других городов жалуются на то, что число автобусов и маршруток резко уменьшилось, теперь пассажиры набиваются в них как в метро в час пик, кондукторы исчезли, а расписание не соблюдается. Также оказалось, что в приложении «Яндекс.Транспорт» новые маршрутки и автобусы не отражаются, поэтому нельзя отследить, приедут ли они вообще. Что хуже всего, водители иногда не знают собственного маршрута.

Городские форумы пестрят гневными сообщениями. Вот, например, некто Дмитрий Малахов пишет в группе «Типичный Долгопрудный»:

«Ну, в общем, пришёл я сегодня на остановку Заводская в 7:16, а 456 автобус оттуда обычно отправляется в 7:20. И что вы думаете? Первый автобус с 7:16 приехал в 8:32! А водитель, когда подъехал, болтал по телефону и обилечивал в это же время. Ну я заснял на видео и его, и номер автобуса, и жалобу оставил в Министерство транспорта, номер сообщил им. Я вообще отснял там 40 минут, как я стою и жду, чтобы не было возмущений, типа, может я это смонтировал всё»

А вот пользователь Olga Nik делится впечатлениями:

«С 8.07 до 9.05 простояла на остановке, не было ни одного автобуса 472, остановка Химкинская больница. Расписания тоже нет на остановке. В Яндекс Транспорт не отслеживался маршрут. Приехал в 9.08, автобус битком. Кошмар просто, целый час его не было. Домтрансавто не хочет объясниться. Почему так и не появилось расписание на остановках?»

Примерно после 23:00 автобусы и маршрутки начинают ходить с получасовым интервалом, и на остановке «Ховрино», с которой осуществляются перевозки в Долгопрудный по маршруту 368, обычно скапливается очередь из 50-60 человек. При этом в расписании не указано, во сколько отходит последний автобус, поэтому люди ждут без всякой уверенности, что вообще смогут уехать. Жители Подмосковья обращаются в областное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ), пишут жалобы на портал «Добродел», в приемную губернатора Андрея Воробьёва и правительство Московской области. На официальной странице Воробьёва в соцсети «ВКонтакте» всех, кто жалуется на ситуацию с транспортом, сразу блокируют — запрещают отправлять губернатору личные сообщения. Жалобщикам приходят в ответ отписки из регионального правительства — мол, все работает как положено, нарушений не выявлено.

Дальше произошла совсем неожиданная вещь. Столкнувшись в первые дни с большим количеством претензий, «Домтрансавто» подключило к выполнению своих контрактов… «Мострансавто», у которой только что выиграло тендер. Государственная компания, принадлежащая подмосковному правительству, стала выполнять заказы «частника». Формально это не афишируется, но о договорах с частной компанией открыто говорят водители и кондукторы «Мострансавто». В частности, ГУП сейчас помогает обслуживать маршруты 303, 314, 419, 368.

Жалуются на «частников» и кондукторы с водителями: оказалось, что новые перевозчики не платят им зарплату, поэтому они объявили забастовку и отказываются выходить на линию. Утром им обещают, что выплатят зарплату вечером, вечером — что утром. Именно из-за этого количество автобусов и маршруток резко сократилось. В «Мострансавто» у водителей был полный соцпакет — отпускные, больничные, медстраховка и т. д. У «Домтрансавто» и «Стартранса» соцпакета нет, при этом зарплата ниже.

Как «отжимали» подмосковные перевозки

Передел рынка перевозок Подмосковья, скорее всего, готовился давно. Еще в 2017 году на сайте ЛДПР было опубликовано обращение водителя «Мострансавто» Сергея Селивёрстова, работавшего на 392 маршруте, к председателю партии Владимиру Жириновскому. В нем утверждалось, что госкомпанию «беспощадно выдавливают» «частники», которые «находятся под руководством одного хозяина, так как автопарк автобусов и условия работы там водителей одинаковы»:

«На смену комфортабельным автобусам большой вместимости (от 47 мест), которые перевозили жителей Московской области в Москву, пришли автобусы средней вместимости (до 25 мест), не оборудованные кондиционерами и площадками для инвалидов. Водителей «Мострансавто» переманивают в эти компании, предлагая работать за зарплату от 35 тысяч, а по факту не платят ничего. Людям просто говорят, что за зарплату надо только расписываться, а деньги забирать с линии. В «Мострансавто» все зарплаты выплачиваются своевременно, и водители работают через кассу, т. е. все денежные средства идут в казну. Маршруты забираются во всех городах Подмосковья, причем говорят это в открытую. Говорят, что скоро вас закроют»

По словам автора обращения, водители работают в этих частных организациях на износ, спят по два часа в сутки. В конце 2018 года маршрут, на котором работал водитель, перешел к «Домтрансавто». 20 декабря «Мострансавто» решено было преобразовать из государственного унитарного предприятия в акционерное общество, 100% которого принадлежит правительству Московской области. И уже через шесть дней, 26 декабря, МТДИ отдала «Стартрансу» и «Домтрансавто» маршруты, которые раньше обслуживала госкомпания.

Самые прибыльные направления подмосковных перевозок отошли двум никому не известным компаниям, причем одна из них состоит всего из одного человека. «Стартранс» зарегистрирована в 2015 году, ее учредитель, генеральный директор и единственный сотрудник — некто Артём Бадалян. До конца 2018 года она не заключила ни одного контракта с государством и не участвовала в тендерах, зато в конце ноября внезапно подала шесть заявок и выиграла две из них — в общей сложности на 1,71 млрд руб. За эти деньги, выделенные областным Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ), ей предстоит выполнять перевозки на 40 направлениях. В настоящее время официальный сайткомпании находится на модернизации, половина его разделов не работает.

Второй перевозчик, «Домтрансавто», также в прошлом не мог похвастаться крупными контрактами, в отличие от своего учредителя и генерального директора Нерика Мурадяна. Химкинская газета «ЯНовости» обратила внимание на то, что Мурадян — также совладелец и гендиректор компании «Эврика», в 2017 году выигравшей контракт для московского правительства (ГКУ «Администратор московского парковочного пространства») на 77,7 млн руб. за «оказание услуг по круглосуточному консультированию пользователей плоскостных парковок» — при том, что в штате «Эврики» числятся всего два человека. По двум контрактам на сумму 1,174 млрд руб. «Домтрансавто» предстоит осуществлять перевозки по 54 маршрутам. Несмотря на то, что компания была зарегистрирована в 2014 году, официальный сайт у нее появился только в начале 2019 года.

Если посмотреть все конкурсы, в которых принимали участие «Мострансавто», «Домтрансавто» и «Стартранс» (последние никогда не конкурировали между собой), можно обнаружить любопытную закономерность: «частники» выигрывали меньше тендеров, но именно им отдали наиболее прибыльные направления — то есть маршруты из Московской области в Москву, заканчивающиеся у станций метро. Химкинская «Городская газета» со ссылкой на источник в филиале «Мострансавто» писала, что сумма контракта (336 млн руб.) на перевозки между Химками и Москвой завышена. «В пакет попали самые прибыльные направления, например, 51-й и 159-й маршруты. Но в конкурсной документации они представлены как убыточные. Поэтому прибыльные маршруты субсидированы из бюджета, а сумма контракта слишком велика», — рассказал сотрудник транспортного предприятия.

Компании «Домтрансавто» и «Стартранс» на деле принадлежат к одной группе компаний — «Ранд-Транс». В маршрутках «Домтрансавто» до недавнего времени висели объявления «Вас обслуживает «Ранд-Транс»», юридические адреса обеих компаний также совпадают. Что касается «Стартранса», то его телефон в контрактах на сайте госзакупок идентичен тому, который опубликован на официальном сайте «Ранд-Транса». Кроме того, первое время на чеках, выдаваемых пассажирам в автобусах и маршрутках на направлениях, обслуживаемых «Домтрансавто», почему-то значился «Стартранс». В пресс-службе «Ранд-Транса» подтвердили, что «Домтрансавто» и «Стартранс» принадлежат им. По всем дальнейшим вопросам представитель группы компаний посоветовал обратиться к генеральному директору Валерию Старшинову, но связать с ним почему-то отказался.

След Чайки

В феврале 2017 года бывший совладелец «Ранд-Транса» и нынешний руководитель филиала «Мострансавто» в Домодедове Вячеслав Ким продал свою долю в группе компаний двум людям — Гамлету Авагумяну и Михаилу Наугольных. Гамлет Авагумян — младший сын бизнесмена Камо Авагумяна. Семье Авагумянов невероятно везет с госконтрактами. В 2013 году компания «МКМ-Логистика», принадлежавшая вначале Камо, а затем Гамлету, выиграла подряд на общую сумму 40 млрд руб. на вывоз мусора из Москвы в течение 15 лет. Еще более успешна группа компаний Камо Авагумяна «Авилон»: она получила 851 млн руб. от «Ростеха» на поставку автомобилей Mercedes и Maybach в лизинг, 1 млрд руб. в виде субсидий — от Минсельхоза на развитие теплиц в Калужской области, 700 млн руб. от Генпрокуратуры, также на поставку автомобилей. С 2008 года Камо Авагумян работает в России официальным представителем Генеральной прокуратуры Армении. Его старший сын Георгий в начале 2016 года стал заместителем начальника управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества в Генпрокуратуре.

Наконец, Камо Авагумяну, а также сыну генпрокурора Артёму Чайке и Ольге Лопатиной, бывшей жене заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина, принадлежит пятизвездочный отель Pomegranate Wellness Spa в Греции. Это следует из официального реестра компаний Кипра и материалов суда между «Пробизнесбанком» и «Авилоном». Сам Авагумян в разговоре с «Медузой» также подтверждал, что у него есть доля в этом проекте. Сейчас Гамлет Авагумян уже не является совладельцем «Ранд-Транса», однако 60% компании принадлежит давнему партнеру этой семьи Михаилу Наугольных. Последний также владеет компанией «Рико» (гендиректор этой компании Валерий Старшинов одновременно возглавляет «Ранд-Транс») и является бывшим совладельцем компании «Альфа грант». Учредитель «Альфа гранта» — средний сын Камо Авагумяна Карен. В расследовании «Медузы» о программе лояльности карты «Тройка» говорится о том, что в феврале прошлого года Карен Авагумян возглавлял совет директоров «Альфа гранта» и «Рико». В ходе реформы рынка маршруток в Москве обе компании получили от столичного правительства 3,12 млрд руб. на пять лет за обслуживание 21 маршрута общественного транспорта. Любопытно, что гендиректором и владельцем «Альфа гранта» являлся Марк Рахманин, одновременно возглавляющий фастфуд-сеть «Бургер стрит М», половина которой раньше принадлежала Александру Колокольцеву, сыну российского министра внутренних дел. После статьи «Ведомостей» о рынке частных перевозок в Москве единственным собственником «Бургер стрит М» стала офшорная компания, зарегистрированная на Сейшельских островах.

Автор направил запросы в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, а также в пресс-службу губернатора и правительства Московской области. На момент публикации ответа от обоих ведомств не последовало.