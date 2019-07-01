Fiat Professional представит лучший Ducato в истории

Лидер европейского рынка Fiat Ducato прошел технический и технологический рестайлинг

Уже 38 лет Fiat Ducato находит ответы на запросы водителей, занимающихся профессиональной деятельностью. Автомобиль стал помощником в самых разных cферах: от грузоперевозок до создания базовых платформ для устройства автодома.

Пять лет Ducato является лидером европейского рынка. Он занимает первое место по объемам продаж в 12 странах. Такой успех связан с индивидуальным подходом к бизнес-задачам клиента. Fiat Ducato предоставлен с широким выбором колесной базы, длины и высоты, а также с рекордными характеристикам, включая полезную нагрузку, объем и нагрузку на ось.

Перед новым Ducato MY 2020 стоит увлекательная задача — стать лучшим Fiat Ducato в истории.

Двигатели: производительность, экологичность и эффективность

Покупателям предлагается линейка силовых агрегатов для различных целей.

Все модели новой серии Ducato MY 2020 оснащены двигателями Euro 6D. Линейка Multi Jet 2 состоит из разработанных на основе 2,3-литровых агрегатов с компрессором с изменяемой геометрией, обеспечивающих большую плавность хода. Двигатель отличается гибкостью и экономией топлива, а электронное управление турбокомпрессора адаптирует динамику потока к скорости двигателя и стилю вождения.

Доступ в мир Ducato открывается 2,3-литровым двигателем Multi Jet 2 мощностью 120 л.с. на 2750 об/мин с максимальным крутящим моментом 320 Нм при 1400 об/мин в комбинации с механической коробкой передач. Повышающая мощность и крутящий момент увеличены на 10% по сравнению с предыдущим поколением.

Сердцем новой линейки стал силовой агрегат мощность 140 л.с. при 3500 об/мин. Крутящий момент при 1400 об/мин составляет 350 Нм (+ 9% по сравнению со 130 MultiJet). Двигатель поставляться как МКПП, так и с 9-ступенчатым автоматом «9Speed». Конструкция отличается экологичностью и производительностью, генерируя 160 л.с. при 3500 об/мин и до 400 Нм при 1500 об/мин в версии с автоматической коробкой передач.

В верхней части линейки располагается 2,3-литровый Multi Jet со 180 л.с. при 3500 об/мин с крутящим моментом 400 Нм в версии с механической коробкой передач. А в паре с 9-скоростной АКПП крутящий момент может достигнуть 450 Нм. Это на 12% выше по сравнению с предыдущей моделью.

Кроме того, покупатели могут выбрать модель Natural Power с однотопливным метановым двигателем объемом 3000 см3 с максимальной мощностью 136 л.с. при 2730 об/мин и крутящим моментом 350 Нм при 1500 об/мин.

Новая автоматическая коробка передач «9Speed»

«9Speed» – лучшая в своем классе трансмиссия по весовым характеристикам. Она позволяет оптимально использовать крутящий момент, который достигает рекордных 450 Нм на версии 180 л.с.

Кроме того, теперь на автомобиле доступные три режима вождения. Normal, Eco с плавной реакцией на ускорение и системой переключения передач. Данные режимы позволяют снизить потребление топлива. РежимPower обеспечивает мгновенный отклик двигателя и переключение передач для комфортного вождения в тяжелых условиях.

Водителю предлагают два режима работы: в положении D — Drive — модуль управления включает передачу в соответствии с условиями движения: скорость, нагрузка, уклон. Режим Autostick используется при частом переключении передач. Он будет полезен на крутых склонах и позволит водителю удерживать пониженную передачу без угрозы перегреть рабочие механизмы.

Система EcoPack

В стандартную комплектацию Ducato MY 2020 входит пакет EcoPack, собравший в себе технологии для защиты окружающей среды. Ecopack включает в себя – Start&Stop, «умный» генератор, топливный насос с электронным управлением, гарантирующий экономию энергии, и переключатель ECO, помогающий водителю снизить расход горючего.Все это позволяет снизить общую стоимость владения автомобилем.

Помощь при вождении и информационно-развлекательная система

Ducato MY 2020 — лучший из всех когда-либо выпускавшихся Ducato во всех отношениях. Это относится к технологиям, безопасности, ADAS, связи и выходу в интернет, широкому выбору двигателей. Новая линейка оснащена системами помощи при вождении, обеспечивающими полный контроль за автомобилем.

Система мониторинга мертвых зон (BSA) использует установленные в заднем бампере сенсоры, передающие информацию о приближающихся транспортных средствах, находящихся в мертвой зоне зеркал заднего вида.

Система предупреждения об опасности при выезде с парковки задним ходом (RCP) с помощью датчиков сообщает о приближении движущихся перекрестным курсом транспортных средств при включенной задней передаче.

Система полного контроля за торможением (FBC) определяет наличие других транспортных средств или препятствий впереди автомобиля и применяет торможение автоматически, если водитель не вмешивается.

Система удержания автомобиля в полосе движения (LDWS) определяет смещение автомобиля к краю своей полосы, в том числе в условиях плохой видимости. В случае опасности немедленно подает водителю предупреждающие сигналы.

Система распознавания дорожных знаков с помощью встроенной телекамеры оповещает водителя, о знаках, запрещающих обгон или ограничивающих скорость.

Система распознавания дальнего света автоматически определяет наличие встречного транспорта, управляет включением и выключением дальнего света.

Датчик дождя и уровня освещения включает дворники и контролирует скорость их движения в зависимости от осадков. Датчик освещения автоматически включает ближний свет при недостаточном уровне освещенности дороги.

Датчик давления воздуха в шинах (TPMS) постоянно отслеживает давление и выводит информацию о его падении на центральную консоль.

Система освещения багажного отсека включает в себя мощные светильники трех размеров и в зависимости от колесной базы автомобиля гарантируют освещение багажного отсека в любое время суток с интенсивностью до 70 люкс в середине и до 40 люкс по периметру.

Информационно-развлекательная система с подключением к Apple Car Play или Android AutoTM

Линейка информационно-развлекательных систем DucatoMY2020 постепенно развивается. Сегодня доступна новая информационно-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным экраном от Mopar®, портом USB и тюнером RadioDAB.

Новая система интегрируется с Apple Car Play и Android Auto TM.

Apple Car Play предлагает маршруты, позволяет звонить и принимать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, прослушивать музыку, не отвлекаясь от дороги. Данное ПО управляется голосом с помощью Siri.

Автомобильная система также совместима с Android Auto TM. Auto TM позволяет легко и безопасно находить необходимую информацию во время управления автомобилем. Водителю открыт доступ к музыке, мультимедийному контенту, картам и приложениям для обмена сообщениями.

Комфорт, надежность и стиль

Новый Ducato MY 2020— это еще один шаг на пути совершенствования концепции «дизайн плюс функциональность». Новый автомобиль представлен с мощной харизмой.Главная особенность в том, что корпус состоит из двух четко определенных объемов: верхнего и нижнего. Передняя часть выделяется передними стойками, соединительным элементом для которых служит мощная решетка радиатора. Эта решетка диктует дизайн всей передней части автомобиля. Теперь носовая часть Ducato MY 2020 выполнена из титанового цвета. А линия фар Piano Black получила новое и современное прочтение. Эти элементы придают автомобилю ощущение решимости и подчеркивают насколько надежно защищено все, что находится внутри. Источником вдохновения для дизайнеров послужил спартанский шлем.

Fiat Ducato MY 2020 Electric

С этого года для предварительного заказа будет доступна электрическая версия. Ducato будет первой полностью электрической моделью Fiat Professional, спроектированной в соответствии с передовыми стандартами качества FCA Group. Fiat Professional совсем скоро поделится опытом в области создания электрической версии.

Новое поколениеDucato отвечает всем требованиям концепции «больше технологий, больше эффективности, больше ценности».