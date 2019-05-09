Суд разрешил таранить «обочечников»

Водитель из балашихи выиграл дело в суде по ДТП на обочине

Об успешном завершении дела, которое различные суды рассматривали почти год, рассказал адвокат водителя Александр Липатников.

«Без малого год нам потребовался, чтобы доказать, казалось бы, очевидные вещи — у того, кто едет по обочине и нарушает ПДД, нет и не может быть преимущества на дороге», — написал он у себя в Facebook.

По его словам, удивительным в этом деле оказалось то, что «гаишники и судьи в Балашихе встали на сторону автоледи, которая на приличной скорости неслась по грунтовой обочине, объезжая затор». При этом само ДТП попало на видео авторегистратора, кроме того, имелись многочисленные свидетели.



«Но, как оказалось, это все не имеет значения, если нарушитель — супруга местного высокопоставленного полицейского», — считает Липатников.

Так, судья первой инстанции пришел к выводу, что подзащитный Липатникова совершил нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.13 КоАП (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков). В итоге водитель, помимо разбитого автомобиля, получил штраф в размере 1 000 рублей.

Не согласившись с решением суда, мужчина обратился с жалобой, в которой указал на то, что должностными лицами ГИБДД и судом были неверно определены фактические обстоятельства дела. В частности, не учли то, что второй водитель двигалась по обочине, объезжая колонну транспортных средств, стоявших в «пробке», в связи с чем не имела преимущества в движении.

Суд второй инстанции с первым решением не согласился и нашел выводы своих коллег ошибочными. Так, суд напомнил, что пунктом 9.9 ПДД РФ движение транспортных средств по обочинам запрещено. Таким образом, в данной дорожной ситуации водитель, движущаяся по обочине, не имела преимущественного права движения, а у второго водителя при повороте налево отсутствовала обязанность уступить дорогу движущемуся по обочине во встречном направлении с нарушением ПДД РФ транспортному средству.

В итоге суд постановил предыдущее решение отменить, а производство по делу прекратить за отсутствием в действиях подзащитного Липатникова состава вмененного правонарушения.

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