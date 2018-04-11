Lada Xray заметно подешевеет
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Lada Xray заметно подешевеет
Апрель 11 17:08 2018

АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок новую бюджетную комплектацию Lada Xray.

Кросс-хэтчбек в базовой комплектации теперь будет оснащаться штампованными колесными дисками на 15 дюймов, ручками дверей без окраски, единственной подушкой безопасности, а также неокрашенными боковыми зеркалами. Штатная аудиосистема для бюджетного Xray не предусмотрена.

Кроме того, в арсенале модели значатся: передние электрические стеклоподъемники, усилитель руля, ABS, EBD, усилитель экстренного торможения, «антибукс», система помощи на подъеме и система стабилизации.

Под капотом самого дешевого Lada Xray, как сообщает njcar, будет устанавливаться 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 106 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цены на новинку пока не известны. Актуальная базовая версия Xray Optima оценена в 614 900 рублей минимум (без учета акций).

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LadaXRayАВТОВАЗ
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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