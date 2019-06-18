Bosch предлагает инновационное программное обеспечение предиктивной диагностики

Bosch предлагает автопроизводителям инновационное программное решение предиктивной диагностики, которое непрерывно контролирует, оценивает и сообщает о состоянии компонентов и систем в автомобиле. На основе данных подключенного транспортного средства, а также облачной информации, неисправности могут быть предсказаны и вовремя исправлены индивидуально по состоянию автомобиля.
Оптимизированное техобслуживание с предиктивной диагностикой уменьшает общие затраты на эксплуатацию автомобиля и увеличивает его эксплуатационную готовность. Это выгодно производителям, операторам автопарков и частным пользователям. Независимо от того, отправляетесь ли вы в отпуск, перевозите грузы или работаете на большой строительной площадке вне шоссе, предиктивная диагностика техники может помочь предотвратить неожиданные поломки, надежно прогнозируя сбои системы и компонентов.
С предиктивной диагностикой водители автомобиля или диспетчеры будут в курсе текущего и будущего состояния их транспортных средств, а также любых запланированных ремонтных работ. Технология позволяет не только выявить неисправность, но и определить наиболее подходящий момент для ее устранения, чтобы можно было совместить эту работу с уже запланированным ТО. Это уменьшает количество посещений, связанных с техобслуживанием, до абсолютного необходимого минимума. В зависимости от типа транспортного средства и условий использования, это может сэкономить до нескольких сотен евро в год на каждое транспортное средство.
Сила предиктивной диагностики заключается в правильной интерпретации соответствующих данных. Bosch уже много лет является партнером автопроизводителей в разработке программного обеспечения для блоков управления и диагностики. Кроме того, в последние годы компания значительно расширила возможности Интернета Вещей и интеллектуального анализа данных. Благодаря этому опыту, предиктивная диагностика теперь может предоставлять достоверную информацию об оставшемся сроке службы наиболее важных систем и компонентов в транспортном средстве, от впрыска топлива до тормозной системы. По мере развития технологии в систему постоянно добавляются новые компоненты и алгоритмы.
Bosch обладает обширными компетенциями в автомобильной промышленности в области электронных систем, компонентов, определения данных и их анализа. В течение многих лет компания является признанным партнером автопроизводителей по разработке блоков управления и диагностического программного обеспечения. Bosch также лидирует в сфере подключенных услуг и новинок в автомобильном секторе Интернета вещей. Портфель услуг включает подключенную парковку, обновления OTA/FOTA, eCall, bCall, консьерж-сервис, управление парком и интеграцию смартфонов. Инновационные решения и разработки Bosch уходят далеко за пределы автомобиля и охватывают следующие направления: умный дом, умный город, умная сеть и подключенная промышленность.
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