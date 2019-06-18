Bosch предлагает инновационное программное обеспечение предиктивной диагностики

Поломки автомобилей раздражают и дорого обходятся. Во многих случаях, отказов техники можно избежать через профилактическое обслуживание. Но как узнать, когда подходящее для этого время?

Bosch предлагает автопроизводителям инновационное программное решение предиктивной диагностики, которое непрерывно контролирует, оценивает и сообщает о состоянии компонентов и систем в автомобиле. На основе данных подключенного транспортного средства, а также облачной информации, неисправности могут быть предсказаны и вовремя исправлены индивидуально по состоянию автомобиля.

Оптимизированное техобслуживание с предиктивной диагностикой уменьшает общие затраты на эксплуатацию автомобиля и увеличивает его эксплуатационную готовность. Это выгодно производителям, операторам автопарков и частным пользователям. Независимо от того, отправляетесь ли вы в отпуск, перевозите грузы или работаете на большой строительной площадке вне шоссе, предиктивная диагностика техники может помочь предотвратить неожиданные поломки, надежно прогнозируя сбои системы и компонентов.

С предиктивной диагностикой водители автомобиля или диспетчеры будут в курсе текущего и будущего состояния их транспортных средств, а также любых запланированных ремонтных работ. Технология позволяет не только выявить неисправность, но и определить наиболее подходящий момент для ее устранения, чтобы можно было совместить эту работу с уже запланированным ТО. Это уменьшает количество посещений, связанных с техобслуживанием, до абсолютного необходимого минимума. В зависимости от типа транспортного средства и условий использования, это может сэкономить до нескольких сотен евро в год на каждое транспортное средство.



Работа системы предиктивной диагностики

Мониторинг. Датчики непрерывно контролируют состояние компонентов и систем и передают информацию в блок управления. Сбор. Интеллектуальная функция предварительного отбора информации ограничивает трафик данных через CAN шину и на сервер до минимума. Передача. Коммуникационный модуль анализирует, объединяет и шифрует полученные данные и передает их на центральный сервер, в том числе координаты местонахождения техники. Анализ и оценка. Программное обеспечение на центральном сервере делает точный анализ и оценку технического состояния транспортного средства. Для этой цели включены дополнительные критерии, такие как данные о парке, опыт обслуживания техники, уже известные и возможные неисправности. Прогноз обслуживания для производителя транспортных средств (OEM). Программное обеспечение вычисляет вероятный оставшийся ресурс компонента и передает эту информацию OEM. (Пример: стартерная батарея выйдет из строя через 2 500 км). Уведомление водителя. Для каждой системы автопроизводитель может использовать индивидуальные настройки и определять, как и в каком виде информация будет представлена водителю. Например, уведомлять его об ошибке и информировать о необходимости корректировки запланированного маршрута. Организация посещения сервисной станции. Своевременное выявление неисправностей экономит время и деньги: с помощью предиктивной диагностики можно более эффективно планировать посещение сервисных станций и техническое обслуживание автомобилей.

Интеллектуальная обработка данных вместо передачи большого объема информации

Сила предиктивной диагностики заключается в правильной интерпретации соответствующих данных. Bosch уже много лет является партнером автопроизводителей в разработке программного обеспечения для блоков управления и диагностики. Кроме того, в последние годы компания значительно расширила возможности Интернета Вещей и интеллектуального анализа данных. Благодаря этому опыту, предиктивная диагностика теперь может предоставлять достоверную информацию об оставшемся сроке службы наиболее важных систем и компонентов в транспортном средстве, от впрыска топлива до тормозной системы. По мере развития технологии в систему постоянно добавляются новые компоненты и алгоритмы.

IT и автомобильная экспертиза из одних рук

Bosch обладает обширными компетенциями в автомобильной промышленности в области электронных систем, компонентов, определения данных и их анализа. В течение многих лет компания является признанным партнером автопроизводителей по разработке блоков управления и диагностического программного обеспечения. Bosch также лидирует в сфере подключенных услуг и новинок в автомобильном секторе Интернета вещей. Портфель услуг включает подключенную парковку, обновления OTA/FOTA, eCall, bCall, консьерж-сервис, управление парком и интеграцию смартфонов. Инновационные решения и разработки Bosch уходят далеко за пределы автомобиля и охватывают следующие направления: умный дом, умный город, умная сеть и подключенная промышленность.