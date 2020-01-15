Несколько тысяч москвичей вынуждены парковаться у своих домов за деньги из-за обнуления резидентных разрешений

У московских автовладельцев выдалось недоброе утро. Точнее, у той их части, которая оформила резидентные разрешения на свои автомобили. Если коротко, то они перестали действовать

Оказывается, парковки для резидентов действуют так — машина-паркон засекает машину на парковке, передает их в единую базу данных, база данных сверяется с Росреестром, то есть единой базой собственников жилья. И на этом основании разрешает машине стоять у дома, то есть не выписывает ей штраф. А если не видит, то выписывает. Так вот, именно из-за проблемы со связью с базой данных Росреестра несколько тысяч автомобилей по всей Москве стали нарушителями, в буквальном смысле не двигаясь со своего места. Хозяевам пришлось оплатить парковки, чтобы не подпасть под очередные штрафы, которые в Москве весьма немалые.

«В настоящее время действительно наблюдаются задержки при отправке сведений со стороны Росреестра. Информация, необходимая для оказания госуслуги, задерживается по 3000 запросов от граждан», — цитирует Коммерсантъ представителей ГКУ Администратор московского парковочного пространства (АМПП).

Признались в наличии проблемы и в самом Росреестре — причиной сбоя стало «резко возросшее количество запросов на разрешения», которые подают сайты-двойники и роботы. Именно они якобы не дают возможности продлить резидентное разрешение, на которое имеет право каждый, кто живет в зоне платной парковки.

По-хорошему, стоило бы поступить как с МЦД — просто не выписывать штрафы тем, у кого и так были действительные резидентные разрешения. Но автоматическая система уже начала наказывать москвичей. Вместо этого московский дептранс решил «с каждым штрафом разбираться вручную» и пообещал, что в таких спорах всегда «будет на стороне резидента». Это, конечно, прекрасно, но на разбор десятков тысяч штрафов уйдет несколько месяцев. Москвичи, которые прекрасно жили без платных парковок, еще со времен последней предвыборной кампании немного, так сказать, раздражены — и совершенно незачем злить их еще сильнее.

Власти (и структуры дептранса в частности) уже приучили автовладельцев оставлять машины дома, потому что цена восьмичасовой парковки (по обычному тарифу) примерно сравнялась с ценой поездки на такси из конца в конец, пользоваться каршерингом, а на своих машинах ездить только за город. Но теперь эту же цену приходится платить буквально ни за что, то есть просто за кривые руки программистов. А потом в ручном режиме разбираться с уже оплаченными штрафами.

Источник Москвич Mag.