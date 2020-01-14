Китайская Geely планирует инвестировать в Aston Martin

Китайская Geely Automobile Holding ведет переговоры с инвесторами и руководством производителя спортивных автомобилей Aston Martin о возможности предоставления денежных средств, пишет Financial Times

Geely проводит due diligence (оценка финансового состояния и перспектив бизнеса) перед тем, как приобрести долю в британском автопроизводителе, который нуждается в привлечении финансирования, заявил изданию источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, по итогам может быть достигнуто соглашение о технологическом сотрудничестве, а не о вливании средств.

Германская Daimler, в которой Geely принадлежит 10%, уже продает ряд технологических решений и двигателей Aston Martin. По словам источников, переговоры с британской компанией ведут и другие потенциальные инвесторы.

Aston Martin пытается привлечь деньги на фоне падения продаж. Несколько дней назад компания предупредила о том, что скорректированная EBITDA (показатель, который автопроизводитель рассматривает в качестве основного) в 2019 году оказалась ниже консенсус-прогноза. Оптовые продажи за год сократились на 7% – до 5,809 тыс. автомобилей, в том числе из-за слабости европейского рынка.

В число негативных факторов вошли укрепление британской нацвалюты, а также снижение средней цены реализации машин. Компания заявила, что продолжит предпринимать меры по сокращению расходов.

Котировки акций автопроизводителя в ходе торгов в пятницу взлетели на 20% сразу после публикации новости FT.

Капитализация Aston Martin за последний год упала на 65%. Котировки акций компании сейчас находятся на 80% ниже цены при проведении IPO в октябре 2018 года.

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co., в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial. Aston Martin получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.

Geely является глобальной автомобильной группой, владеющей рядом хорошо известных брендов. Ей принадлежат британский производитель спортивных автомобилей Lotus Cars и шведская Volvo Volvo Cars. Штат Geely превышает 52,4 тыс. сотрудников. Выручка по итогам 2018 года составляла около $15,5 млрд.

По материалам Finmarket.