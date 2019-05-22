Ford Sollers сохранил свои лидерские позиции по сотрудничеству с дилерскими центрами

Ford Sollers сообщает, что принято более 100 заявок от дилерских центров на продолжение партнерства. Уже более 85% официальных дилеров подтвердили свое намерение продолжить работу с брендом Ford в формате Transit-центра или сервисного центра.

Сохранение дилерской сети является приоритетной задачей для Ford Sollers, важной как для развития бизнеса в сфере коммерческого автотранспорта, так и для выполнения обязательств компании по гарантийному обслуживанию парка легковых автомобилей. Дальнейшее развитие успешного бизнеса Ford Sollers в сфере коммерческих автомобилей, а также большой парк легковых автомобилей в России, позволит всем дилерским центрам Ford продолжить работу с брендом.

После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание. По оценкам Ford Sollers 99% официальных дилеров продолжат сотрудничество с брендом Ford в одном из форматов. Количество городов, где доступно сервисное обслуживание у официального дилера Ford, сохранится, а сеть специализированных Transit-центров расширится. Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет. Помимо этого, по данным исследования аналитического агентства «Автостат» Ford Focus остается лидером вторичного рынка иномарок*.

Больше половины дилеров Ford Sollers будут заниматься как продажей и обслуживанием Ford Transit, так и ремонтом, и обслуживанием легковых автомобилей Ford, остальные – исключительно обслуживанием и ремонтом. Сохранение дилерской сети, а также развитие бизнеса в сегменте коммерческих автомобилей подтверждает, что гарантийный ремонт и обслуживание всех реализуемых в России автомобилей Ford будут производиться в срок и в соответствии с установленными компанией стандартами на всей территории страны. Для эффективного и своевременного выполнения сервисных работ Ford Sollers сохраняет центральный склад запасных частей и регулярные поставки из стран Европы и Америки.