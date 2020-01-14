G-Energy Team: восьмой этап – пески приносят неожиданности

Результаты восьмого этапа Дакара в каждом из состоявшихся зачётов стали во многом неожиданными. Если на седьмом этапе с точки зрения спортивной борьбы особенных сенсаций не было, то на восьмом ситуация изменилась

После известий о трагическом падении одного из участников, организаторы отменили восьмой этап для мотогонщиков и квадроциклистов – они остались в Вади эль-Давасире, где расположен бивуак и находятся стартовые и финишные отметки «кольцевого» этапа. Таким образом 477-километровый спецучасток восьмого дня преодолевали только участники зачёта внедорожников, грузовиков и мотовездеходов SSV.

Экипажи отправились на юг, где на пути их поджидал горный ландшафт, каньоны и пески. Один из отрезков спецучастка стал настоящей «гонкой моторов» из-за обилия прямых без сложного ориентирования. Но были и дюны, где гонщикам пришлось проявить совершенно другие знания и навыки – «прочитать песок», найти нужный заход на гребень дюны.

В зачётах внедорожников и мотовездеходов победы на восьмом спецучастке одержали «тёмные лошадки» – Матьё Серрадори и Митчелл Гатри. Для француза это второй Дакара за рулём автомобиля – в прошлом году он сошёл уже на четвёртом этапе. А американец и вовсе является дебютантом гонки и уже успел воспользоваться «Джокером» – он не смог закончить день, поэтому продолжает ралли в категории «Dakar Experience», а его результаты не учитываются в генеральной классификации.

Грузовики

«Грузовой» зачёт также преподнёс ряд неожиданностей. Впервые с момента начала Дакара в тройке призёров на финише спецучастка оказался экипаж, выступающий не на КАМАЗе или МАЗе. Возмутителем спокойствия стал Алеш Лопраис, пилотирующий грузовик собственной конструкции под названием Praha.

На протяжении первой половины ралли-марафона чешского пилота преследовали различные мелкие неприятности технического плана – для его «самодельного» грузовика это первая гонка и в такой ситуации избежать «детских болезней» практически невозможно. Однако сегодня Лопраису и «Праге» удалось наконец-то показать – этот автомобиль способен бороться с лидерами Дакара.

Победу на восьмом скоростном участке вновь одержал Андрей Каргинов из КАМАЗ-мастер. Вслед за ним финишировал Антон Шибалов – он проиграл победителю шесть минут. Алеш Лопраис примчался к финишу с отставанием от Каргинова в девять минут.

Четвёртое и пятое время также у представителей «Синей армады» – Дмитрий Сотников опередил Эдуарда Николаева, который после своего схода продолжает гонку категории «Dakar Experience» вне основного зачёта.

На седьмом этапе Николаеву неправильно посчитали результат – ему приписали 20-часовую пенализацию, а на самом деле на финише он был четвёртым. Но позднее организаторы внесли исправления и справедливость восторжествовала, что отразилось в изменении результатов прошлого этапа.

Выступающий при поддержке компании «Газпромнефть – смазочные материалы» гонщик команды МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович финишировал на восьмом спецучастке с шестым результатом. Белорусский гонщик отстал от показавшего лучшее время Каргинова на 18,5 минут.

Остальные два грузовика команды МАЗ-СПОРТавто примчались к финишу с десятым и четырнадцатым результатами – Алексей Вишневский оказался впереди Александра Василевского.

После восьмого спецучастка положение в тройке лидеров осталось неизменным. Лидерство удерживает Андрей Каргинов, в 27 минутах позади него находится Антон Шибалов, а Сергей Вязович отстаёт от лидера на 1 час и 5 минут.

Алексей Вишневский по итогам семи дней гонки занимает восьмое, а Александр Василевский– одиннадцатое место в «грузовом» зачёте.

Неудачником восьмого дня Дакара в зачёте грузовиков стал голландец Мартен ван ден Бринк. По сообщениям со спецучастка его Renault Sherpa застряла в песках и стоит уже более трёх часов.

Что ждет участников

Девятый этап пройдёт по маршруту Вади эль-Давасир – Харад. Ещё совсем недавно бивуак Дакара располагался в многомиллионном Эр-Рияде. Участники финишируют в небольшом городе, где проживает чуть больше ста тысяч жителей. Но этот населённый пункт является одной из нефтедобывающих столиц мира, ведь городок стоит на главном нефтяном и газовом поле Саудовской Аравии – Гаваре. Это одно из крупнейших месторождений нефти и газа всего мира. На глубине порядка двух-трёх километров находится около 12 миллиардов тонн нефти и более одного миллиарда кубометров газа. Но это под землёй, а что на поверхности – там, где поедут участники Дакара?

Девятый этап приведёт гонщиков к пустыне Руб-эль-Хали – одной из самых крупных пустынь мира, одно из названий этой местности – «пустой квартал». Пески этой пустыни лежат поверх гравия или гипса, а высота дюн может достигать 250 метров. Покрытие трека вновь станет более жёстким и сложным – свыше половины дистанции составят грунт с камнями. Оставшаяся часть – пески.

Цитаты

Сергей Вязович, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по автоспорту, руководитель спортивного коллектива МАЗ-СПОРТавто, пилот экипажа № 503:

«Наконец-то серьёзный спецучасток! Хотя и сегодня было много прямых, где шли на максимальной скорости. Но это всё сменялось очень мягкими дюнами. Порой даже сложными, но для нашей машины проходимыми. К сожалению, в самом начале мы не ожидали, что они будут настолько мягкими – буквально на пятидесятом километре был такой перемёт после правого поворота и там на подъёмчике застряло очень много внедорожников. И я как-то не придал значения, что у подножия может быть настолько мягко, решил развернуться – не идти вверх туда, где все стояли. Подумал, что проедем сбоку, там была возможность. И во время этого разворота просто на ровном плато мы провалились и не смогли сами выехать! Подъехал Лёша Вишневский, дёргал одной машиной – не смогли вытащить. Приехал Саша Василевский и только двумя машинами смогли вытащить потому, что не было возможность тянуть куда-то вниз – либо назад, либо вперёд. Мы стояли на просто ровной поверхности, настолько мягко было. На этом инциденте мы потеряли около 14 минут. Дальше ехали без проблем, всё в своём темпе. Все дюны прошли довольно-таки просто. Смогли держаться в темпе лидеров и отыграть потерянное время по позициям, но в целом – хороший рабочий день. Наконец-то «дакаровские» спецучастки».

Александр Василевский, кандидат в мастера спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 508 МАЗ-СПОРТавто:

«Восьмой спецучасток мы проехали средне, можно так сказать – у нас возникли небольшие проблемы со сцеплением, передачи не включались. На этом потеряли время – минут пять-десять. Поэтому у нас сегодня такое время. Но вера в хороший результат ещё не потеряна. Сегодня многие из тех, кто шёл впереди нас, сидели на дюнах, буксовали. Поэтому я думаю, что приключения нас ещё ждут, всё впереди, всё будет хорошо! У Вишневского положение лучше, чем у нас, поэтому мы сегодня шли прикрытием для других наших экипажей. Мы их отпустили подальше, чтобы в их пыли не сидеть и не налетать на камни – когда выезжаешь на фэш-фэш, то хвост пыли примерно в два километра. Опасно в таком сидеть, можно куда-нибудь влететь. Поэтому я их отпустил. Сергей уехал первым, затем Вишневский и я – замыкающим».

Алексей Вишневский, мастер спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 528 МАЗ-СПОРТавто: