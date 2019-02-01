Первую Lada Vesta Sport купил губернатор Дмитрий Азаров

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport

Сертификат на покупку машины Дмитрию Азарову вручил президент компании Ив Каракатзанис. Это произошло в конце августа 2018 года на Московском международном автомобильном салоне, когда губернатор посетил стенд «АвтоВАЗа» и выразил желание приобрести модель. Продажа нового «заряженного» седана Lada Vesta Sport началась 31 января. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Luxe, стартовая стоимость которой составляет 1 009 900 рублей.

Модель отличается спортивным обвесом, большими колесными дисками, передними креслами с боковой поддержкой, а также кожаной отделкой руля, рукоятки КПП и стояночного тормоза.

Под капотом установлен 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 145 л. с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами. От 0 до 100 км/ч Lada Vesta Sport ускоряется за 9,6 с.

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