Первую Lada Vesta Sport купил губернатор Дмитрий Азаров

Сертификат на покупку машины Дмитрию Азарову вручил президент компании Ив Каракатзанис. Это произошло в конце августа 2018 года на Московском международном автомобильном салоне, когда губернатор посетил стенд «АвтоВАЗа» и выразил желание приобрести модель.Продажа нового «заряженного» седана Lada Vesta Sport началась 31 января. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Luxe, стартовая стоимость которой составляет 1 009 900 рублей.
Модель отличается спортивным обвесом, большими колесными дисками, передними креслами с боковой поддержкой, а также кожаной отделкой руля, рукоятки КПП и стояночного тормоза.
Под капотом установлен 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 145 л. с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами. От 0 до 100 км/ч Lada Vesta Sport ускоряется за 9,6 с.
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