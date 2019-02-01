Первую Lada Vesta Sport купил губернатор Дмитрий Азаров

Первую Lada Vesta Sport купил губернатор Дмитрий Азаров
Февраль 01 13:10 2019

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport

Сертификат на покупку машины Дмитрию Азарову вручил президент компании Ив Каракатзанис. Это произошло в конце августа 2018 года на Московском международном автомобильном салоне, когда губернатор посетил стенд «АвтоВАЗа» и выразил желание приобрести модель.Дмитрий АзаровПродажа нового «заряженного» седана Lada Vesta Sport началась 31 января. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Luxe, стартовая стоимость которой составляет 1 009 900 рублей.

Модель отличается спортивным обвесом, большими колесными дисками, передними креслами с боковой поддержкой, а также кожаной отделкой руля, рукоятки КПП и стояночного тормоза.

Под капотом установлен 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 145 л. с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами. От 0 до 100 км/ч Lada Vesta Sport ускоряется за 9,6 с.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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