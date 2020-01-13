Сотрудники GM попали в тюрьму из-за гонок на Chevrolet Corvette

Сотрудники GM попали в тюрьму из-за гонок на Chevrolet Corvette
13 января 20:11 2020

Два штатных работника General Motors Александер Тим и Марк Деркатц решили устроить гонки на культовых американских спорткарах Chevrolet Corvette

Произошло это в городке Боулинг-Грин, штата Кентукки. Кстати, там и собирают Корветты, а также расположен музей марки.

Полиция штата задержала двух молодых людей после того, как они на двух Chevrolet Corvette устроили гонки по городским улицам – как сообщает АвтоВзгляд.

Утверждается, что 27-летний Тим ехал со скоростью 120 миль в час, то есть более 190 км/ч, а Деркатц разогнался до 100 миль в час, то есть около 160 км/ч. Разрешенная скорость на участке, где задержали горе-гонщиков — 45 миль в час или чуть более 75 км/ч. Как видите, за такие превышения в США можно реально угодить за решетку. Отягчающим обстоятельством стало то, что их маневры на дороге выглядели, как уличные гонки.

В корпорации GM Александер Тим принимает участие в разработке систем впуска и выпуска, а Марк Деркатц занимается внедрением различных электронных компонентов. Оба инженера после этого происшествия вполне могут лишиться и работы. GM уже инициировала внутреннее расследование по факту инцидента.

На тему:

  Article "tagged" as:
ChevroletCorvetteGeneral Motors
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Компания MAN сократила вредные выбросы CO2 на своем производстве

Компания MAN сократила вредные выбросы CO2 на своем производстве

Каршеринг для Подмосковья

Каршеринг для Подмосковья 0

Болид Lexus RC F GT3 дебютирует и побеждает

Болид Lexus RC F GT3 дебютирует и побеждает 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.