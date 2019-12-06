Модели Suzuki продолжают ставить рекорды продаж

Продажи Suzuki в России очередной, уже третий месяц подряд, демонстрируют рост

В ноябре был зафиксирован наивысший показатель в году – 931 проданный автомобиль, что на 47,5% превосходит результат за аналогичный месяц прошлого года и на 7% октябрь текущего.

Кроссовер Vitara, неизменный бестселлер марки, обновил рекорд октября, показав лучший результат в году в 663 проданных автомобиля. Это на 55% превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года и на 12,7% результат октября 2019.

Семейный кроссовер Suzuki SX4 также показал лучший результат в году. 218 автомобилей нашли своих владельцев, что на 60% выше результатов ноября прошлого года и на 7% показателей за октябрь 2019.

Всего в 2019 году СУЗУКИ МОТОР РУС реализовала 6 354 автомобиля, что на 23% превосходит показатель за аналогичный период прошлого года.