Модели Suzuki продолжают ставить рекорды продаж

Модели Suzuki продолжают ставить рекорды продаж
Декабрь 06 09:11 2019

Продажи Suzuki в России очередной, уже третий месяц подряд, демонстрируют рост

В ноябре был зафиксирован наивысший показатель в году – 931 проданный автомобиль, что на 47,5% превосходит результат за аналогичный месяц прошлого года и на 7% октябрь текущего.

Кроссовер Vitara, неизменный бестселлер марки, обновил рекорд октября, показав лучший результат в году в 663 проданных автомобиля. Это на 55% превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года и на 12,7% результат октября 2019.

Семейный кроссовер Suzuki SX4 также показал лучший результат в году. 218 автомобилей нашли своих владельцев, что на 60% выше результатов ноября прошлого года и на 7% показателей за октябрь 2019.

Всего в 2019 году СУЗУКИ МОТОР РУС реализовала 6 354 автомобиля, что на 23% превосходит показатель за аналогичный период прошлого года.

«Высокие результаты продаж за ноябрь 2019 подтверждают, что мы движемся в правильном направлении в рамках долгосрочной стратегии по развитию бренда Suzuki в России. Мы ценим стремления наших клиентов выбирать надежные и универсальные японские внедорожники и будем стараться и дальше предлагать выгодные условия для приобретения автомобилей Suzuki», – подчеркнул генеральный директор ООО СУЗУКИ МОТОР РУ г-н Такахаси Юта.

Модели Suzuki продолжают ставить рекорды продаж

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Yury Kalinin
    Декабрь 06, 09:19 #1 Yury Kalinin

    А вот Северную Америку этот бренд покинул уже много лет назад …

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