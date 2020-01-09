Новый Land Rover Defender продемонстрирует первую в мире технологию eSIM на выставке CES 2020

Семейство Land Rover Defender продемонстрирует передовую технологию XXI века – систему интеграции двух eSIM-карт – в рамках крупнейшей выставки потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе

Новый Defender – первый автомобиль, получивший два встроенных LTE-модема и новую мультимедийную систему Pivi Pro с сенсорным экраном, разработанную на базе электронной платформы, которую также используют все последние версии смартфонов.

Быстрая и интуитивно понятная мультимедийная система Pivi Pro позволяет клиентам пользоваться всеми преимуществами технологии беспроводного обновления программного обеспечения (SOTA), не жертвуя при этом возможностью воспроизводить музыку и использовать приложения прямо во время поездки. Благодаря встроенному LTE-модему и технологии eSIM, SOTA может работать в фоновом режиме, не влияя на работу связи, обеспечиваемую отдельным модемом и eSIM-картой в информационно-развлекательном модуле.

Постоянно активированная и подключенная к сети Pivi Pro – ключевой элемент салона нового Defender. 10-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения позволяет клиентам управлять всеми основными функциями автомобиля при помощи того же аппаратного обеспечения, которое используется новейшими смартфонами. Кроме того, клиенты могут подключить два мобильных устройства к головному блоку информационно-развлекательной системы с помощью Bluetooth, чтобы весь функционал был доступен одновременно и водителю, и пассажиру.

Питер Вирк (Peter Virk), директор Jaguar Land Rover по мультимедийным технологиям и технологиям будущего:

«Один LTE-модем и одна eSIM-карта полностью поддерживают работу технологии беспроводного обновления программного обеспечения, в то время как второе подключение отвечает за потоковое воспроизведение музыки и работу приложений. Все это позволяет новому Defender получать последние обновления и предлагать доступ к развлечениям в любой точке земного шара. Этот процесс можно сравнить с человеческим мозгом, одно полушарие которого отвечает за логику, как технология SOTA, а второе за реализацию творческих задач».

Мультимедийная система Pivi Pro оснащена собственной батареей, что гарантирует ее постоянную работу и незамедлительный отклик при запуске двигателя. В результате навигационная система способна задать пункт назначения сразу, как только водитель сядет за руль. Клиентам также доступна установка обновлений беспроводным путем, что позволяет пользоваться новейшим программным обеспечением, включая навигационные карты, без необходимости посещать официальные дилерские центры.

LTE-соединение, обеспечивающее работу мультимедийной системы, также позволяет новому Defender подключаться к различным сетям во множестве регионов, благодаря чему клиенты могут оставаться на связи даже за пределами зоны покрытия того или иного оператора – система мгновенно переключится на другого. Кроме того, облачная архитектура от CloudCar позволяет легко получать доступ к контенту и пользоваться сервисами во время движения, и даже поддерживать оплату парковки автомобиля.

Бренд Land Rover также подтвердил, что новый Defender получит более широкий функционал технологии SOTA, чем предполагалось изначально. В ходе мировой премьеры, состоявшейся в сентябре на Международном автосалоне во Франкфурте, было объявлено, что за прием обновлений будут отвечать 14 индивидуальных бортовых электронных модулей, однако первые серийные автомобили получат 16 модулей, способных получать обновления беспроводным путем. Инженеры Land Rover прогнозируют, что обновление программного обеспечения у официального дилера останется для владельцев Defender в прошлом к концу 2021 года, поскольку к этому времени количества задействованных модулей увеличится дополнительно с 16 до 45 единиц.

Бренд Land Rover представит передовую технологию Pivi Pro на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, в рамках которой новые Defender 90 и 110 займут свои почетные места на стендах компаний Qualcomm и BlackBerry соответственно.

Технологии Qualcomm

Работу мультимедийной системы Pivi Pro и контроллера домена транспортного средства обеспечивают две высокопроизводительные автомобильные платформы Qualcomm® Snapdragon 820Am, каждая из которых оснащена встроенным модемом Snapdragon X12LTE. Платформа гарантирует беспрецедентную производительность и интеграцию технологий для поддержки работы передовых инструментов телематики, информационно-развлекательной системы и цифровых кластеров. Все это обеспечивает богатый и легкий опыт взаимодействия с транспортным средством и делает автомобили следующего поколения еще более коммуникативными и интеллектуальными.

Благодаря энергоэффективным блокам управления, передовому графическому процессору, интегрированному машинному обучению и мощным инструментам обработки видео, платформа Snapdragon 820Am предлагает непревзойденные коммуникативные возможности, включая отзывчивый интерфейс, иммерсивную 4К-графику, потоковую передачу мультимедиа высокой четкости и воспроизведение аудио с эффектом присутствия.

Два LTE-модема X12 поддерживают параллельную высокоскоростную передачу данных по множеству сетей, сверхбыструю связь и сниженное время ожидания для безопасного и надежного соединения. Кроме того, LTE-модем получил встроенную глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS) и алгоритмы счисления пути, позволяющие автомобилю максимально точно отслеживать свое местоположение.

BlackBerry QNX

Defender стал первым представителем модельного ряда Land Rover, получившим контроллер домена, объединяющий ряд систем помощи водителю (ADAS) и функций, работающих на базе гипервизора QNX, что гарантирует повышенный уровень безопасности и надежности водителя и пассажиров. Консолидация множества систем в небольшом количестве электронных блоков управления играет важную роль в разработке будущих электрических автомобилей. Данное решение ляжет в основу разработки архитектуры следующих поколений автомобилей Land Rover.

Операционная система BlackBerry QNX в новом Defender предлагает пользователям удобное управление системой Pivi Pro по аналогии с использованием смартфона. Технология также поддерживает работу операционной системы виртуальной приборной панели нового поколения, которую можно настроить для отображения приборов, подсказок навигации, карт или их комбинации.

Операционная система QNX, получившая сертификат высшего уровня ASIL D по стандарту функциональной безопасности ИСО 26262, гарантирует полную уверенность и спокойствие водителя нового Defender. Первый сертифицированный гипервизор QNX обеспечивает изоляцию множества операционных систем, поддерживающих работу критически важных систем безопасности (например, контроля колебаний кузова), от других функций, не отвечающих за безопасность, таких как информационно-развлекательная система. Данное решение гарантирует, что работа систем, требующих установку обновлений, не повлияет на работу основных функций автомобиля.

Являясь лидером среди сертифицированных операционных систем по показателям надежности и безопасности, технология BlackBerry QNX интегрирована более чем в 150 миллионов автомобилей по всему миру и используется ведущими автопроизводителями для поддержки работы передовых систем помощи водителю, виртуальных приборных панелей, модулей связи и информационно-развлекательных систем.

CloudCar

Jaguar Land Rover – первый глобальный автопроизводитель, использующий новейшие облачные сервисы CloudCar. Работа с ведущим разработчиком в сфере совместно используемых технологий позволила компании вывести функционал мультимедийной системы Pivi Pro нового Defender на качественно новый уровень.

Просканировав с помощью смартфона QR-код, отображаемый на экране Pivi Pro, пользователь может привязать свои аккаунты к совместимым сервисам потокового воспроизведения музыки, включая Spotify, TuneIn или Deezer, которые автоматически распознаются и добавляются в облако, моментально сохраняясь в цифровой памяти автомобиля. В результате пользователь получает доступ к контенту, даже не имея под рукой своего смартфона. Обновления контент-провайдера выполняются на облачном сервере, благодаря чему владельцы всегда имеют доступ к последним версиям приложений, даже если не устанавливали обновления на смартфон.

Система CloudCar поддерживает работу множества сервисов и функций, распознает номера и коды входящих звонков, а также локации, сохраненные в приглашениях в календаре. Водители и пассажиры могут набрать номер вызова одним касанием центрального сенсорного экрана, что позволяет минимально отвлекаться от дороги.

Владельцы Defender в Великобритании также смогут оплачивать парковку с помощью центрального сенсорного экрана без необходимости выходить из автомобиля, используя такие приложения, как RingGO. Кроме того, клиенты смогут легко переносить свой контент между автомобилями Jaguar и Land Rover, что гарантирует постоянный доступ к личным файлам независимо от того, каким автомобилем вы управляете.

Новый Defender стал первым автомобилем, использующим данную передовую технологию, что ознаменовало собой очередной важный шаг компании Jaguar Land Rover в рамках сотрудничества с CloudCar, продолжающегося с 2017 года.

Bosch

Бренд Land Rover уверенно движется к будущему автономных и совместно используемых технологий, и новый Defender уже получил целый ряд систем безопасности, разработанных совместно с Bosch.

Наряду с передовыми системами помощи водителю (ADAS), которые включают адаптивный круиз-контроль и систему помощи в слепых зонах, бренд Land Rover совместно с Bosch разработали инновационную систему 3D-камер, предоставляющую уникальный обзор по периметру автомобиля с помощью четырех широкоугольных HD-камер, каждая из которых обеспечивает угол обзора в 190 градусов.

Интеллектуальная технология, использующая в своей работе каналы видеосвязи с пропускной способностью 3 Гбит/с и 14 ультразвуковых датчиков, предоставляет водителю возможность выбора точек обзора, включая вид сверху вниз и в перспективе. Система даже способна отображать местность вокруг автомобиля на экране, чтобы усилить преимущества фирменной «командирской» посадки на дороге и бездорожье.

Land Rover и Bosch сотрудничают уже на протяжении нескольких десятилетий, в течение которых двумя брендами был разработан ряд передовых решений, задающих новые стандарты в отрасли. В частности, на платформе Bosch работают такие технологии, как система «прозрачного капота» ClearSight Ground View, функция Wade Sensing и технология помощи при маневрировании с прицепом Advanced Tow Assist.