Hyundai выступает партнером международного форума «Открытые инновации» в «Сколково»

Hyundai выступает партнером международного форума «Открытые инновации» в «Сколково»
Октябрь 21 11:33 2019

«Хендэ Мотор СНГ» заключила партнерское соглашение с международным форумом «Открытые инновации», который пройдет 21-23 октября в ИЦ «Сколково», и представит в его рамках стенд, посвященный новому сервису по подписке на авто Hyundai Mobility.

Генеральный директор Hyundai Mobility Lab Алексей Калицев станет одним из спикеров панельной сессии «Intelligence on board.Транспорт будущего и город», которая пройдет 22 октября в зале Кейнс (9:30-10:30).

На стенде Hyundai Mobility можно будет получить консультацию по использованию сервиса и наглядно увидеть, как работает процесс оформления подписки на примере экспозиционного автомобиля Santa Fe. На протяжении трех дней работы форума специальный консультант будет демонстрировать всем желающим принцип работы приложения в реальном времени на смартфоне.

22 октября в 10:40 на стенде Hyundai Mobility, будет проведен пресс-брифинг, в рамках которого будут оглашены предварительные результаты начала работы сервиса, а также можно будет задать интересующие вопросы руководству компании.

Для участия в форуме и посещения стенда необходима предварительная регистрация по ссылке: https://openinnovations.ru/.

На тему:

  Article "tagged" as:
HyundaiHyundai Mobility Lab
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Представлен новый компактный пикап Volkswagen Tarok

Представлен новый компактный пикап Volkswagen Tarok 6

В океане сгорело свыше 3500 новых автомобилей Nissan

В океане сгорело свыше 3500 новых автомобилей Nissan 1

Mercedes-Maybach S-Класс в новом облике

Mercedes-Maybach S-Класс в новом облике 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.