Hyundai выступает партнером международного форума «Открытые инновации» в «Сколково»

«Хендэ Мотор СНГ» заключила партнерское соглашение с международным форумом «Открытые инновации», который пройдет 21-23 октября в ИЦ «Сколково», и представит в его рамках стенд, посвященный новому сервису по подписке на авто Hyundai Mobility.

Генеральный директор Hyundai Mobility Lab Алексей Калицев станет одним из спикеров панельной сессии «Intelligence on board.Транспорт будущего и город», которая пройдет 22 октября в зале Кейнс (9:30-10:30).

На стенде Hyundai Mobility можно будет получить консультацию по использованию сервиса и наглядно увидеть, как работает процесс оформления подписки на примере экспозиционного автомобиля Santa Fe. На протяжении трех дней работы форума специальный консультант будет демонстрировать всем желающим принцип работы приложения в реальном времени на смартфоне.

22 октября в 10:40 на стенде Hyundai Mobility, будет проведен пресс-брифинг, в рамках которого будут оглашены предварительные результаты начала работы сервиса, а также можно будет задать интересующие вопросы руководству компании.

Для участия в форуме и посещения стенда необходима предварительная регистрация по ссылке: https://openinnovations.ru/.