На Дмитровском полигоне испытан Kia Seltos для России

Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ – Автоновости дня

В ходе тестов новинку проверили на дорогах с разными типами покрытий: скоростных, городских, региональных и грунтовых. Видео-сюжет об адаптации Seltos к российским условиям опубликовала пресс-служба KIA.

В компании заявили, что новинка тестировалась с учетом всех требований российского рынка. За время тестов KIA Seltos преодолел порядка 50 тысяч километров, что эквивалентно 150 тысячам километров обычной езды без повышенных нагрузок.

Комплекс испытаний позволил проверить не только ходовые качества кроссовера, но и такие важные для эксплуатации в наших условиях качества, как устойчивость к коррозии, перепадам температур и повышенной влажности (причем не только кузова, но и электронной начинки).

Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.

Базовый 1,6-литровый «атмосферник» сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и классическим «автоматом», топовый 2,0-литровый – только с бесступенчатым вариатором. Наддувный двигатель агрегатирован с преселективным «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Машины с атмосферными моторами получат полный привод в качестве опции, а с турбомотором – уже в «базе».

Ценник пока известен только на комплектацию Luxe, в которой Seltos оснащается атмосферным 149-сильным двигателем 2,0 MPI, вариатором и передним приводом. Она будет стоить 1 349 000 рублей.