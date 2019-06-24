Членам Ассоциации АСМАП были предложены специальные условия на тягачи MAN TGX

В Московском молодежном центре состоялось Общее собрание членов АСМАП. Была организована 27-я Международная профессиональная выставка АСМАП-2019, на которой МАН Трак энд Бас РУС представило свой флагманский тягач MAN TGX.

На следующий день 6 июня 2019 г. на территории автодрома ADM RACEWAY состоялся XII Всероссийский конкурс мастерства водителей магистральных автопоездов «АСМАП-Профи», посвященный 45-летию Ассоциации. Для участия в конкурсе «АСМАП-Профи» съехались водители-международники со всей страны – от Калининграда до Новосибирска, от Краснодарского края до Ленинградской области. В конкурсе приняли участие 25 водителей из 25 транспортных компаний — членов Ассоциации.

Во время проведения соревнования была организована выставка партнеров международных автомобильных перевозчиков, в которой также приняло участие МАН Трак энд Бас РУС.

Сотрудничество автопроизводителя и главного отраслевого объединения — не просто проявление взаимного уважения, но и прямая выгода для членов Ассоциации АСМАП. Для них действуют специальные условия на приобретение седельных тягачей MAN TGX 18.440 и MAN TGX 18.480.

Оба грузовика — представители флагманского семейства TGX. Основное их отличие друг от друга заключается в мощности двигателя. На первом установлен дизель MAN D2066LF40 мощностью 440 л.с., на втором — MAN D2676LF07 мощностью 480 л.с. В остальном тягачи схожи, предоставляя перевозчикам все самые современные инновации, применяемые в автотехнике для магистральных перевозок:

Автоматическая 12-ступенчатая коробка передач MAN TipMatic 12 26 DD обладает функцией EfficientRoll, включающей нейтральную передачу даже при небольшом уклоне трассы. Это позволяет экономить топливо. Дополнительная функция удержания на склоне MAN EasyStart позволяет предотвратить скатывание автопоезда назад при трогании вверх под уклон. Такие системы безопасности как антипробуксовочная ABS, противобуксовочная ASR, система поддержания курсовой устойчивости ESP гарантируют ощущение уверенности и безопасности при вождении в любых условиях. Впечатляющий суммарный запас топлива в 1380 л (800 л в правом баке, 580 л в левом) гарантирует большой запас хода.

Просторная кабина XLX с двумя спальными местами шириной 2440 мм — эталон комфорта магистрального тягача. Здесь все спроектировано для комфортного пребывания в дальней дороге — начиная с мультифункционального рулевого колеса и заканчивая эргономичным выдвигающимся холодильником под спальным местом.