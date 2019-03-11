Росстандарт информирует об отзыве 431 автомобилей Audi

Росстандарт отзывает автомобили Audi A6, A7, А8, Q7, Q8, A3

Программы мероприятий представлены ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке.

Отзыву подлежат 163 автомобиля Audi A6, A7, реализованных в период с 2014 года 2018 год, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва Росстандартом транспортных средств является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки из-за недостаточной фиксации разъемного соединения. Как следствие, это может привести к термическим повреждениям.

На транспортных средствах будет выполнена проверка разъёма нагревательного элемента.

Отзыву подлежат 239 автомобилей Audi А3, реализованных в период с 2018 года по 2019 год, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможно допущенное нарушение технологического процесса изготовления подголовника заднего среднего посадочного места. Следствием этого может быть то, что подголовник, установленный на среднем месте заднего многоместного сиденья, в случае ДТП не обеспечит защиту в полном объёме.

На транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости будет произведена замена заднего среднего подголовника.

Отзыву подлежат 29 автомобилей Audi А8, Q7, Q8, реализованных в 2019 году, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что вследствие дефекта литья может быть снижена прочность вилки амортизаторной стойки. Это может привести к соприкосновению колеса с колёсной аркой и к негативному воздействию на рулевое управление.

На транспортных средствах будет выполнена замена соответствующих вилок амортизаторных стоек.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.