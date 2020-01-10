G-Energy Team: Шестой этап – Эр-Рияд приветствует «Дакар»

Финиш 6-го из 12-ти этапов состоялся близ города Эр-Рияд – столицы Саудовской Аравии

Основанный в XVIII веке город сейчас является крупнейшим населённым пунктом страны – в нём проживает почти восемь миллионов человек. Именно в Эр-Рияде участников ждёт день отдыха перед второй половиной ралли-марафона «Дакар».

Последний перед днём отдыха этап предложил участникам ралли кардинальное изменение дорожных условий – спецучасток из Хаиля в Эр-Рияд увёл гонщиков и райдеров в «большую песочницу». Трек шестого дня изобиловал песчаными массивами с невысокими дюнами и имел очень скоростные участки на плато, где преимущество имели более легкие и мощные автомобили, мотоциклы и квадроциклы.

Смена покрытия от усыпанного камнями бездорожья к традиционному пустынному ландшафту началась ещё на пятом этапе – маршрут всё дальше уходит от Красного моря и участники больше переориентируются на преодолении песков и дюн.

Благодаря сокращению количества каменистых участков риск заработать прокол колеса, конечно, снизился, но на прошедшем этапе совсем без проколов не обошлось.

Грузовики

Тройка быстрейших финишеров шестого этапа полностью совпадала с положением в генеральной классификации гонки. Лучший результат показал Андрей Каргинов из команды «КАМАЗ-мастер», вторым стал его товарищ по оружию Антон Шибалов, а замкнул Топ-3 быстрейших на этапе Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто», выступающий при поддержке “Газпромнефть – смазочные материалы”. В таком же порядке эти гонщики идут и по итогам всех шести прошедших этапов.

Такое положение в группе лидеров сформировалось с самого старта шестого этапа – по ходу дня Каргинов, Шибалов и Вязович сохраняли свои позиции, не подпустив никого к розыгрышу призовых мест на финише спецучастка.

По итогам дня победитель спецучастка Андрей Каргинов опередил ставшего вторым Антона Шибалова на 4,5 минуты. В свою очередь Сергей Вязович, выступающий на капотном «МАЗе» с логотипом G-Energy на борту, отстал от Каргинова на 12,5 минут.

Сегодня белорусский гонщик имел возможность сравнить динамические характеристики своего «МАЗа» с динамикой одного из «КАМАЗов». К сожалению, сравнение оказалось не в пользу капотного грузовика из Минска – на прямых отрезках и мягком грунте «МАЗ», по словам его пилота, не может угнаться за «КАМАЗом». По мнению гонщика проблема в двигателе – точнее в нехватке мощности.

Два других пилота команды «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский и Александр Василевский закончили шестой спецучасток на восьмой и девятой позициях соответственно.

По итогам шести прошедших этапов лидеры «грузового» зачёта встретят день отдыха так: Андрей Каргинов лидирует, Антон Шибалов – второй с отставанием в 19 минут, Сергей Вязович занимает третье место и проигрывает Каргинову 36 минут.

Шестой спецучасток стал досрочным финишем для экипажа Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер». С самого начала ралли «Дакар» его преследовали неудачи – в основном связанные с поломками техники. Вчера он остановился на трассе для устранения поломки двигателя. Экипаж провёл остаток дня и всю ночь – около 12 часов – за ремонтом, они сумели разобрать мотор и собрать его заново, после чего отправились на бивуак, куда прибыли ранним утром.

Отдохнув несколько часов Николаев, вышел на старт шестого дня, но практически сразу же двигатель его «КАМАЗа» взорвался. Грузовик стартовал на пяти работающих цилиндрах – времени на то, чтобы полностью отремонтировать машину на бивуаке силами механиков не было. Как итог, после старта из-за вибрации из нижней части двигателя наружу вылетела часть кривошипно-шатунного механизма и экипаж был вынужден отказаться от борьбы – на этом для прошлогоднего победителя гонка закончилась.

Что ждет участников завтра

Завтра у участников марафона «Дакар» долгожданный день отдыха. Экипажи и райдеры смогут перевести дух и подготовиться – как морально, так и физически – ко преодолению второй половины дистанции ралли-марафона. А для механиков спортивных команд – это полноценный напряженный рабочий день, когда нужно будет провести ревизию всех агрегатов транспортных средств и превентивно заменить некоторые узлы, чтобы исключить технические неполадки. Ведь сразу же после дня отдыха каравану участников предстоит преодолеть самый протяжённый и многообразный специальный участок ралли – 546-километровый этап «Эр-Рияд – Вади Аль-Давасир». Участников ждут многокилометровые дюнные массивы, где участки «верхолазанья» будут перемежаться запутанной сетью грунтовых дорог. Скучно не будет, штурманам придется быть начеку – это можно сказать уже сейчас.

Цитаты:

Сергей Вязович, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по автоспорту, руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто», пилот экипажа № 503:

«Теперь стало очевидно, почему мы столько проигрываем в последние дни. Сегодня мы были в прямой видимости с «КАМАЗами» и стало очевидно, что мы сильно проигрываем по мотору. В том числе на прямых участках с мягким грунтом, мы не достигаем такой скорости – они просто уезжают. Поэтому сегодня мы выдали свой максимум. Атаковали изо всех сил, но на большее мы пока не способны… Если говорить о характере трассы – дюны сегодня были не сложные, они чередовались с быстрыми плато. Мы, где-то спрямляя, к Диме Сотникову подъезжали, но как только тяжёлый грунт – то наша максимальная скорость 120-130 км/ч., и мы ничего с этим сделать не можем. Еще на одном из подъёмом мотоциклист “подсадил” нас. Подъём был довольно «острый», мы не смогли взять его ходом. Сигналили парню в Sentinel, но он не пропустил – хотел первым подняться. Но мотоциклы идут с меньшей скоростью, нам пришлось сдать назад и объехать. Думаю, минуты две мы на этом потеряли. Но в целом, сегодняшний результат – это наш максимум, двигатель «проигрывает».

Александр Василевский, кандидат в мастера спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 508 «МАЗ-СПОРТавто»:

«Сегодня хорошо было. Езда на максимальную скорость. Сложностей ни по навигации, ни по маршруту не было. Были плато, пески – прошли великолепно, ошибок не было. Думаю, проехали хорошо».

Алексей Вишневский, мастер спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 528 «МАЗ-СПОРТавто»: