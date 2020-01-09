В России резко выросли цены на автомобили

С января дилеры начали переписывать цены в сторону повышения на 2-6%. Впрочем, это еще не предел – в среднем увеличенные ставки утильсбора на 110% пока еще не учтены полностью

Подорожание коснулось разных брендов, включая такие бестселлеры отечественного рынка, как Lada Granta и Vesta.

В Авилоне отмечают, что главным фактором роста цен стал пересмотренный утилизационный сбор. Свою роль также сыграла и инфляция. Цены на Mercedes-Benz выросли на 3,5%, у BMW произошел скачок на 1,5-4% в зависимости от модели. Audi Q3 прибавил 3,2%, A4 – 3,4%, а A3 – 5,2%. Нынешним ростом цен повышение не ограничится. В Volvo, например, говоря о том, что первое в 2020 году подорожание лишь частично компенсирует утильсбор и уже в первом полугодии возможно дальнейшее увеличение цен.

Неприятно удивят ценники машин, собираемых в России – у них утильсбор компенсируется через промсубсидии. Подорожали Lada – по данным Автостата, седаны Vesta прибавили 15 тысяч рублей (базовая комплектация Classic теперь обойдется на 23 тысячи рублей дороже), а почти вся линейка Granta – на 11 тысяч рублей (модификация Cross – на 15 тысяч рублей). Прайс на Renault в среднем увеличился примерно на 2% в связи с «небольшими изменениями в оборудовании (например, установкой ЭРА-Глонасс), а также общей макроэкономической ситуации».

В гамме Hyundai наиболее заметно – на 40 тысяч рублей – изменилась цена седана Sonata. А вот Toyota пока не пересматривала рекомендованные цены.

Дальнейшие прогнозы неутешительные. По мнению главы ГК Фаворит Моторс Владимира Попова, основная корректировка цен придется на конец января — февраль. В 2020-м прайс будет расти более агрессивно под давлением утильсбора на локально производимые модели.

Источник Авторамблер.