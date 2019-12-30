Начались поставки китайских электромобилей Tesla Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки

Речь идет о 15 экземплярах, собранных на заводе в Шанхае. Об этом сообщает местное информагентство Sina.

Выдача первых электромобилей китайской сборки стала для Tesla поистине важным и знаменательным событием. Если раньше компания поставляла свои машины из США и закладывала все логистические расходы в цены, то локализация производства в Китае позволит избежать этих издержек, снизить себестоимость продукции и увеличить продажи.

Цены на «китайскую» Tesla Model 3 без учета субсидий стартуют с отметки 38 000 долларов или 2,3 млн рублей по текущему курсу. В Штатах она стоит минимум на 2000 долларов дороже.

Отметим, что строительство завода Tesla в Шанхае и организация производства на нем идут с опережением графика, поэтому первая «товарная» партия была передана клиентам на несколько месяцев раньше, чем планировалось. Производственная мощность предприятия должна составить порядка 150 000 машин в год.