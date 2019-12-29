Mitsubishi отказывается от дизельных двигателей

Уже к 2021 году поставки автомобилей Mitsubishi с дизельными моторами будут существенно сокращены – CarsWeek

Японский автогигант Mitsubishi принял решение отказаться от выпуска автомобилей с дизельным топливом. Такая информация стала известна изданию Nikkei. При этом уже к 2021 году многие основные модели марки потеряют «дизельные» модификации. Как сообщает источник, Mitsubishi планирует работу только над улучшением нынешних дизельных моторов – разработки новых не планируется. В 2021 году на Mitsubishi представит две обновленные модели – Pajero Sport и Outlander, которые будут иметь одну комплектацию с дизельным двигателем. Вероятно, это обновление и станет последним.

Все остальные глобальные модели Mitsubishi лишаться дизельных модификаций. Исключением могут стать только автомобили для японского рынка, в частности Delica D:5. Решение отказаться от автомобилей на «тяжелом» топливе не стало сюрпризом – эксперты предполагают резкое сокращение продаж таких машин уже в ближайшие годы.

«Главными причинами являются экологические нормы, что очень актуально для авторынка Европы, а также постоянно возрастающая конкуренция со стороны электрокаров».

Аналитики Mitsubishi прогнозирует, что к 2023 доля продаж дизельных авто от общих продаж марки опустится ниже 20%. Помимо Mitsubishi, по схожему пути и другие японские производители. Nissan и Toyota ранее объявляли о сокращении инвестиций в развитие дизельных моторов, а Honda и вовсе намерена прекратить выпуск автомобилей на дизтопливе к концу 2021 года.