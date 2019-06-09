1,1 млн рублей стоит китайская копия Chevrolet Silverado

Huanghai N7, точная копия Chevrolet Silverado третьего поколения, выставлена на продажу по цене 1 млн рублей

Производитель SG Automotive выпустил новый пикап, названный заводским именем N7. Внешний облик новинки практически на сто процентов был заимствован у габаритного пикапа Chevrolet Silverado третьего поколения.

Стоит напомнить, что компания SG Automotive занимается созданием паркетников и легких коммерческих автомобилей под маркой Huanghai. Новому творению компании подарили аналогичные размеры, что и у американского собрата. Так, одинаково оформлена головная часть кузова, форма оптики в задней части, а также расширители арок колес. Однако с точки зрения технических возможностей и «начинки» у автомобилей нет почти ничего общего.

Huanghai N7 сконструирован по стандартной схеме: он получил несущую раму, рессорную заднюю подвеску с неразрезным мостом. В длину авто вышло на 5 685 мм, ширина достигла отметки в 1 950 мм, высота доросла до показателя в 1 865 мм, расстояние между осями составляет 3 405 мм. Грузовая платформа имеет следующие размеры: 1715х1620х460 мм. В салоне находятся два ряда пассажирских сидений и четырехдверный кузов.

В линейку двигателей производители включили: 2,4-литровый бензиновый агрегат 4K22D4T, выжимающий 218 лошадиных сил, а также дизельный 2,5-литровый мотор JE4D25Q5A, генерирующий 130 «лошадей». Эти силовые установки трудятся совместно с шестидиапозонными механической коробкой или автоматической трансмиссией. Пикапу полагается задний привод или жестко подключаемый 4WD.

Ценник Huanghai N7 в китайских автосалонах просит минимум 117 800 юаней, то есть порядка 1,1 млн. рублей по нынешнему курсу валют.

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