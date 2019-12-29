Легковые модели концерна FCA переедут на французские платформы

Первый автомобиль, построенный в рамках новообразованного альянса концернов FCA и PSA, может выйти раньше, чем предполагалось

По сообщению издания Automotive News Europe, им станет паркетник Alfa Romeo Tonale, дебют которого должен состояться в конце 2022 года. А в будущем все легковые автомобили альянса будут построены лишь на двух платформах концерна PSA: речь идет об архитектурах CMP для компактных моделей и EMP2 для более крупных машин.

Решение отказаться от наработок концерна Fiat Chrysler связано с тем, что французские «тележки» новее и лучше подготовлены к современным требованиям рынка. Разработка новых бензиновых, дизельных и электрических моделей на их основе потребует меньших вложений, чем аналогичные проекты итало-американского концерна. Например, первой машиной, спроектированной на платформе CMP, стал компактный паркетник DS 3 Crossback, который дебютировал в Европе только в конце прошлого года.

Таким образом, Alfa Romeo Tonale, судя по всему, породнится с моделями DS 3 Crossback, Opel Corsa, Peugeot 208 и 2008. Кстати, в этом есть некое возвращение к прежнему опыту, ведь предыдущая Corsa имела общую платформу с хэтчбеками Fiat Grande Punto и Alfa Romeo MiTo. Что касается более крупной архитектуры EMP2, то она дебютировала в 2013 году вместе с компактвэном Citroen C4 Picasso, после чего послужила основой для множества моделей Citroen, Peugeot, DS и Opel.

C судьбой пикапов Ram и больших моделей Jeep в альянсе, похоже, тоже определились — такие автомобили сохранят свои исходные платформы FCA. А одной из немногих легковых моделей, которые не будут построены на базе «французов», останется будущий электрический Fiat 500, дебют которого состоится уже в марте на автосалоне в Женеве, — разработка этой машины уже почти завершена и переход на другую платформу потребует слишком больших «лишних» затрат.

Источник АвтоРевю.