Новый рекорд России на Mitsubishi Pajero Sport c дизельным двигателем

В июле 2019 года состоялась успешная попытка по установлению нового рекорда России на серийном Mitsubishi Pajero Sport c дизельным двигателем

После чего Отдел экспертиз Редколлегии “Книги рекордов России” изучила заявку и после тщательного изучения всех представленных доказательств заявки № 15.351 на «Самый большой перепад высот в автопробеге на серийном автомобиле в штатной комплектации при старте из самой низкой точки над уровнем моря в РФ» приняла единогласное решение о признании заявки официальным рекордом России.

Напомним, что итоговый перепад высот составил 3880 метров при старте из Прикаспийской низменности (Республика Дагестан) с высоты минус 30 метров над уровнем моря и финишем на Эльбрусе (Кабардино-Балкарская Республика) на высоте 3850 метров над уровнем моря.

В письме представители “Книги рекордов России” так же поздравили ООО «ММС Рус» и команду организаторов с очередным достижением, демонстрирующим не столько технические возможности автомобильной техники, сколько умение пилотов и креативность самой заявки.

Об автомобиле

Рекордный заезд был совершен на серийном рамном внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport c турбированным дизельным двигателем объемом 2,4 л и мощностью 181 л.с. Автомобиль оборудован 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Super Select II. Дорожный просвет – 218 мм, угол въезда 300, угол съезда 240, угол рампы – 230. Подъем осуществлялся на штатной резине без специального покрытия, размером 265/60 R18.

О команде

Идея и реализация проекта «Вперед и вверх!» осуществлялась компанией LAV Productions и участниками команды LAV Racing при поддержке ООО ММС Рус, официального дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в России. В портфолио LAV Productions свыше 40 экстримальных автомобильных экспедиций и рекордных заездов, включая маршруты Москва—Тикси—Москва, Брест—Певек, Москва—ЮрунгХая, СанВисенте (Португалия)—Магадан (16124км за 180 ч), а также свыше 20 национальных рекордов скорости в разных классах автомобилей, в том числе 295км/ч на льду озера Байкал. Участники проекта: Андрей Леонтьев (18 кратный рекордсмен РФ по автоспорту, бронзовый призер Чемпионата России по ралли-рейдам, двукратный участник ралли-рейда «Шелковый путь», чемпион мира по водномотроному спорту, автожурналист, телеведущий. Максим Леонов (6-кратный рекордсмен РФ по автоспорту, организатор 20 автомобильных экспедиций и успешных попыток установления рекордов скорости, автомобильный инженер).