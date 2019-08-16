Toyota начинает продажи востребованной премиальной версии Hilux Exclusive Black – что это? Читаем

В России начались продажи флагманской версии пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.

Автомобиль в новом престижном исполнении с эксклюзивным дизайном будет доступен во всех салонах официальных дилеров Тойота в России.

Версия Hilux Exclusive Black сменит предыдущую популярную топ-версию Exclusive. С момента старта производства в апреле 2018 года в России было продано 1103 модели в этой комплектации, что составляет 34 % от всех продаж пикапа Toyota.

Новый Hilux Exclusive Black предложит клиентам максимальное оснащение и эффектные дизайнерские акценты в экстерьере и интерьере вместе с турбодизелем объемом 2,8 л (177 л.с.), шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Внешне автомобиль будет отличаться черными легкосплавными колесными дисками, черной окантовкой решетки радиатора и противотуманными фарами цвета «темный хром», а также черными глянцевыми элементами кузова: вставкой переднего бампера, молдингом на капоте, корпусами зеркал заднего вида и ручками дверей.

В интерьере клиентам будет предложено черное цветовое исполнение салона, включая отделку потолка, декоративные вставки под «рояльный лак» и перфорированные сиденья из натуральной кожи. Помимо этого, флагманский пикап получил эксклюзивное исполнение панели приборов и уникальный комплект ключей, дизайн которых зарезервирован за серией Exclusive Black.

Стоимость новой версии составит 2 862 000 рублей.

Toyota Hilux — лидер своего сегмента как в России, так и во всем мире. С января по июль 2019 года 272 247 покупателей в различных странах выбрали Hilux, что позволило автомобилю с огромным отрывом возглавить хит-парад самых продаваемых среднеразмерных пикапов по версии исследования Focus2move. В России по результатам шести месяцев Hilux также занимает первую строчку и составляет почти половину (47 %) продаж в своем сегменте.

При этом стоит отметить, что для российских покупателей Toyota Hilux перестал быть просто утилитарным пикапом, став автомобилем совершенно нового типа. Клиенты ценят в Hilux эффектный современный дизайн, выдающуюся проходимость и высокий уровень оснащения, достойный статусных внедорожников. Это подтверждается популярностью топовых комплектаций пикапа Toyota на российском рынке. Из 1360 автомобилей Toyota Hilux, проданных в России за первое полугодие 2019 года, на премиальные версии пришлось 43 %.

Почти половина российских владельцев Toyota Hilux – это мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Большинство клиентов – собственники и руководители бизнеса. Владельцы используют автомобиль преимущественно для поездок на природу и для бизнес–целей.

Комплектации «Стандарт» и «Комфорт» выбирают преимущественно корпоративные клиенты, доля таких продаж в январе-июне составила 21%.