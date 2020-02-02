«Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio»: встреча со скрипачом Леонидом Железным

Известный скрипач Леонид Железный станет специальным гостем Hyundai MotorStudio 08 февраля 2020 года. Встреча с музыкантом пройдет в рамках нового совместного проекта Hyundai и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio»

«Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio» — это серия из семи открытых встреч молодых звезд классической музыки с юными поклонниками музыкального искусства в возрасте от 12 лет. Предыдущими героями проекта становились виолончелист Василий Степанов и пианист Арсений Тарасевич-Николаев. На встрече 08 февраля, которая станет третьей из цикла «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio», Леонид Железный продемонстрирует виртуозную игру на скрипке, расскажет о своих мечтах и победах и ответит на вопросы зрителей.

Леонид Железный – выпускник и аспирант Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс народного артиста России, профессора Александра Винницкого). Лауреат международных конкурсов в Австрии, Швеции, России, Хорватии, Казахстане, Китае, обладатель специального приза XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2019). Леонид по праву считается одним из самых ярких и многообещающих скрипачей своего поколения.

Мероприятие пройдет в Hyundai MotorStudio по адресу: ул. Новый Арбат д. 21, стр. 1. Начало в 13:00. Регистрация на событие на сайте Hyundai MotorStudio обязательна.