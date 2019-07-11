Renault будет доставлять автомобили на дом

Компания Renault Россия начала доставку автомобилей Renault Arkana на дом первым клиентам, которые приобрели автомобиль через онлайн-шоурум Renault.

Являясь пионером и лидером цифровизации автомобильного рынка России, Renault Россия сразу следом за проектом «Домашний тест-драйв Renault Arkana» совершила новый прорыв, предложив первым покупателям уникальную инновационную для российского рынка услугу – «Доставка Renault Arkana на дом», а также полную онлайн-оплату и оформление онлайн-кредита.

Инновационный сервис «Доставка Renault Arkana на дом» разработан в стремлении сделать процесс покупки автомобиля настолько простым и цифровизированным, насколько это возможно, последнее – особенно важно для удовлетворения ожиданий нового поколения клиентов Renault, которые все больше используют различные цифровые сервисы в своей повседневной жизни, готовы к экспериментам и стремятся сделать свою жизнь комфортнее. Вместе с запуском совершенно нового купе-кроссовера Renault Arkana и инновационных цифровых сервисов, компания впервые на российском рынке делает предложение, полностью отвечающее требованиям современных клиентов.

23 мая в рамках эксклюзивного предложения специально для первых покупателей Renault Россия был открыт предзаказ на топовую версию модели – лимитированную серию Edition One. C момента старта приема заказов в онлайн-шоуруме было продано более 300 автомобилей Renault Arkana в лимитированной серии Edition One, при этом первые 100 автомобилей были раскуплены за 3 часа.

Первые покупатели Renault Arkana Edition One при оформлении заказа на автомобиль в онлайн-шоуруме могли воспользоваться сервисом доставки автомобиля на дом. Клиент сам выбирает удобные дату, время и место доставки на сайте renault.ru. После оформления заказа с покупателем связывается оператор консьерж-сервиса, который ответит на все вопросы и поможет с выбором оптимального места доставки с учетом габаритов автовоза и пространства, необходимого для отгрузки автомобиля. В назначенный день и время к клиенту приезжает брендированный автовоз с Renault Arkana в фирменном чехле, а сопровождающий его менеджер дилерского центра оформляет необходимые документы.

Вместе с доставкой на дом Renault Arkana стал первым автомобилем в массовом сегменте, для которого доступна полная онлайн-оплата и оформление онлайн-кредита. Ранее у клиентов онлайн-шоурума была возможность дистанционной подачи заявки на кредит при покупке автомобилей всего модельного ряда Renault. Вместе с запуском нового купе-кроссовера Renault Россия и РН Банк разработали и внедрили новую технологию, позволяющую сделать финансовый инструмент еще более удобным.

Специально для клиентов, заказавших Renault Arkana и выбравших услугу «Доставка Renault Arkana на дом», был разработан уникальный сервис «Онлайн-кредит»: все ступени по оформлению кредита – от подачи заявки до выдачи – происходят дистанционно, без визита клиента в дилерский центр.

Первыми владельцами совершенно нового купе-кроссовера Renault Arkana стали автолюбители из 48 городов по всей России – от Калининграда до Красноярска, а услугу «Доставка Renault Arkana на дом» забронировали 13 человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Екатеринбурга и Краснотурьинска. Первая доставка автомобиля клиенту состоялась 8 июля в Екатеринбург.

Продажи Renault Arkana стартовали 5 июля во всех официальных дилерских центрах России, а также в онлайн-шоуруме, в котором действует специальное предложение при покупке автомобиля – 5 лет покрытия на двигатель и коробку передач.

Услуги «Доставка Renault Arkana на дом», «Домашний тест-драйв Renault Arkana», полная онлайн-оплата и «Онлайн-кредит», а также другие новые сервисы и специальные условия доступны только в онлайн-шоуруме и являются важными достижениями для компании. Вместе с ними компания говорит новое слово в осуществлении продаж в автомобильной индустрии и кардинально меняет понятие «customer experience». Эти проекты являются новыми модулями цифровой платформы продаж Renault и продолжат расширять возможности и улучшать опыт клиентов в выборе, приобретении и владении автомобилями Renault.