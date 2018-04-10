Новая программа трейд-ин от Audi 4

Audi Россия объявляет о возобновлении действия программы по продаже автомобилей с пробегом через официальную дилерскую сеть с новыми преимуществами.

В программе могут принять участие автомобили Audi не старше 5 лет. Владельцы автомобилей других марок имеют возможность обменять свой автомобиль на новый Audi, воспользовавшись привлекательными условиями программы трейд-ин.

Программа Audi MeetingPoint стартует в российских дилерских центрах марки с 1 апреля 2018 года с новым расширенным функционалом. В рамках программы владельцы автомобилей Audi не старше 5 лет могут продать свой автомобиль через официальную дилерскую сеть марки, либо обменять его на новый Audi на выгодных условиях. По условиям программы Audi MeetingPoint дилерский центр берет на себя все обязанности по подготовке автомобиля и юридическому сопровождению сделки, профессиональной фотосъемке, размещению объявления на официальном сайте Audi и показу автомобиля потенциальным покупателям. Таким образом, клиенту гарантируется полная безопасность, конфиденциальность и экономия времени. Кроме того, клиенту необязательно оставлять свой автомобиль на все время продажи, а только передать дилеру на время демонстрации потенциальным клиентам.

Программа Audi MeetingPoint дает ряд неоспоримых преимуществ клиентам, таких как возможность устанавливать собственную цену на автомобиль, отсутствие комиссии дилерского центра при продаже, выгодные предложения на покупку нового Audi. Audi MeetingPoint гарантирует абсолютную прозрачность: специально для клиентов Audi MeetingPoint разработана новая платформа с удобным интерфейсом, позволяющая быстро подобрать новый автомобиль Audi. Кроме того, уже на этапе составления заявки клиент видит выгоду, которую он получит при обмене своего автомобиля.

Программа Audi MeetingPoint впервые была запущена для российских клиентов Audi в 2015 году и доказала свою эффективность на примере более 4,000 реализованных сделок. С запуском обновленной версии воспользоваться уникальным предложением могут также владельцы автомобилей других марок, обменяв свой автомобиль на новый Audi с преимуществами по программе трейд-ин. Для участия в программе Audi MeetingPoint достаточно заполнить заявку на специальной странице официального сайта Audi.