Существует ли сезонное моторное масло?

Осень – это время года, которое особенно важно для владельцев автомобилей. Ведь пришло время очередной подготовки машины к смене сезона: необходимо сменить резину, проверить аккумулятор, а самое главное, проверить сердце своего автомобиля – двигатель

В связи с этим, автомобилисты задаются типичным вопросом: какое масло стоит брать, универсальное или сезонное? А ответ на этот вопрос очень и очень прост: разделения по сезонности не существует уже очень давно, а создание всесезонных масел стало стандартом индустрии.

Первое моторное масло, которое выдерживало низкие температуры, сохраняя при этом вязкость, было создано более 70 лет назад – в 1948 году инженерами компании Castrol, а само масло называлось Castrolite. 20 лет спустя эта же компания создала первое в мире прорывное решение в области моторных масел – масло GTX. Главным преимуществом этого масла стала его универсальность, благодаря которой автомобилисту больше не приходилось заботиться о сезонной смене моторного масла. Таким образом, Castrol стал законодателем индустрии.

Несмотря на то, что во всём мире принят данный стандарт, проблема замены сезонного масла беспокоит многих автомобилистов в России. Объясняется это особенным менталитетом: купить машину для многих даже сейчас – непозволительная роскошь, а потому к автомобилю относятся с большей бережливостью, нежели в других странах, в которых превалирует потребительское отношение.

Так как же всё-таки менять масло в автомобиле?

Нужно помнить, что интервалы обслуживания регламентируются производителем автомобиля. Как правило, этот интервал выражен в километрах пробега и временном диапазоне (например 12000км или 1 год, что наступит ранее), при этом стоит помнить о том, что эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях (пробки/частые короткие поездки/ использование прицепа и т.д.), требует сокращения интервала обслуживания минимум в 2 раза. Соблюдение рекомендаций по обслуживанию и использование материалов, отвечающих требованиям производителя техники, является залогом долгой и беспроблемной жизни вашего автомобиля.