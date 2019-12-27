Футуристическая «комета» Hyundai «приземлится» в Парке Горького

Поддерживая космическую стилистику оформления катка «Восход» Парка Горького в этом сезоне, компания Hyundai представила главный интерактивный арт-объект на этой площадке – футуристическую «комету» Hyundai, ставшую символом ожидания нового десятилетия

Прообразом инсталляции Hyundai стала таинственная комета Энке, которая в начале третьего десятилетия пройдет недалеко от Земли. Это одно из крупнейших из недавно открытых космических тел и символизирует бесконечное движение в новый мир, что созвучно с философией компании.

«Комета» в Парке Горького – это инсталляция, состоящая из двух частей: «ядра» и «хвоста», которые будут расположены на льду и центральной площади парка. Ее «ядро» выполнено в виде необычного тоннеля, наполненного энергией космического света. Комета Энке, ставшая прообразом инсталляции, по расчетам астрономов, приблизится к нашей планете на 500 минут. В честь этого факта каждый пятисотый гость, проезжающий сквозь тоннель инсталляции на катке, запустит яркое аудиовизуальное шоу. Оно начнется со звуков мотора автомобиля – это аудиосигнал с зашифрованным новогодним поздравлением всех жителей Земли.

На центральной площади Парка Горького расположится «хвост» «кометы» Hyundai. Это будет зона отдыха с подогреваемой лавочкой и интерактивной фото-инсталляцией. С ее помощью все гости смогут сделать зимнее фото в стиле Hyundai, которые будут показаны на поверхности «ядра» кометы на катке.

Для этой космической зимней истории был придуман специальный хештэг #хендэкосмос, по которому можно увидеть все фото гостей парка с «кометой».

Каток с искусственным льдом открылся для посетителей и будет работать до марта 2020 года. Его площадь составляет около 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на льду могут находиться около шести тысяч человек.