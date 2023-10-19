Chery – партнёр детского фонда ООН

На международной конференции пользователей Chery в Китае президент Chery International Чжан Гуйбин и представитель ЮНИСЕФ Амакобе Санде объявили о партнёрстве. В поддержку развития и совершенствования детского образования Chery передала фонду чек на 6 000 000 долларов США.

«Мы очень ценим поддержку Chery образовательных программ ЮНИСЕФ. Это поможет нам обеспечить качественное образование для некоторых из наиболее уязвимых и маргинальных детей в Китае и во всем мире. Это также окажет поддержку странам в укреплении их систем образования, чтобы лучше служить детям и сообществам». – представитель ЮНИСЕФ в Китае Амакобе Санде

Chery и ЮНИСЕФ договорились о партнёрство на ближайшие два года с целью развития и поддержки глобальной образовательной программы Фонда и локальных образовательных программ в Китае, Мексике, Южной Африке и Турции.

Помимо активной поддержки проектов детского фонда ООН, Chery также активно уделяет внимание другим программам в области социальной ответственности. Например, в Китае компания Chery учредила мотивационную стипендию «21st Century Oriental Son Scholarship» для студентов, совместно с владельцами автомобилей Chery построила начальную школу «Xinqijun Hope Primary School» и организовала «Chery Motorcade» для студентов, сдающих вступительные экзамены в среднюю школу и колледж.

В России Chery является партнёром благотворительного фонда «Арифметика Добра» в рамках программы «Шанс», направленной на повышение уровня образования детей-сирот. Благодаря поддержке компании в прошедшем учебном году в программе приняли участие 100 детей из 7 регионов России. Подростки-сироты получили возможность подтянуть свои знания по самым разным предметам, пройти профориентационные тренинги и познакомиться со специалистами самых разных профессий.

За рубежом, в дополнение к 5-летнему сотрудничеству с командой Калифорнийского университета в Чили, Chery спонсирует футбольные школы, чтобы дать возможность большему количеству детей испытать радость популярной спортивной игры. В 2016 году, когда в Эквадоре произошло разрушительное землетрясение, Chery оказала не только гуманитарную помощь, но и активно сотрудничала с местными государственными ассоциациями по защите детей, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия детям максимально быстро вернуться к учебному процессу. В Южной Африке Chery в партнёрстве с 36 средствами массовой информации ведут просветительскую информационную программу, в Казахстане Chery проявляет заботу в отношении детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Социально-ориентированные проекты и программы Chery качественно улучшают жизнь подростков и детей, а в глобальной перспективе оказывают влияние на рост общественного благосостояния.