Volkswagen представляет цифровой шоу-рум “Фастар”

В Новосибирске открылся дилерский центр Volkswagen – “Фастар”, работающий по концепции Digital. В церемонии открытия приняли участие Томас Мильц, глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России, и Дмитрий Максимов, руководитель отдела продаж марки Volkswagen

«Количество дилерских центров Volkswagen продолжает расти, кроме того, повышается и качество обслуживания клиентов марки. Об этом свидетельствует положительная динамика продаж текущего года. Мы планируем дальше расширять нашу дилерскую сеть и рады представить покупателям новый центр “Фастар”, который работает в формате Digital шоурума и позволяет посетителям выбрать подходящий автомобиль в максимально комфортных условиях», – отметил Томас Мильц.

В шоу-руме площадью 400 м2 использованы самые передовые решения. Концепция Digital предполагает полное погружение клиента в технологичный мир Volkswagen. Новый процесс покупки автомобиля расширяет возможности выбора и предоставляет клиентам большую гибкость.

В дилерском центре “Фастар” цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора. Центром нового концепта стало пространство конфигуратора автомобиля, оснащенное современной видеостеной HD формата. С ее помощью выбор автомобиля, его цвета, комплектации и опций становится более ярким и эмоциональным. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме.

Если клиент сконфигурировал интересующую комплектацию самостоятельно с помощью конфигуратора на сайте Volkswagen и сохранил код, то подбор можно начать сразу с рассмотрения на большом экране собранного клиентом автомобиля Volkswagen.

Управление процессом осуществляется либо продавцом, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. С его помощью можно определить принципиальные пожелания клиента к будущему автомобилю, подобрать автомобиль в желаемой версии, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран для демонстрации, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией технологий в действии. Не вставая с комфортного кресла, клиент может увидеть и сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить информацию о принципиальных опциях, ценах и сроках поставки автомобиля. Это принципиально новый процесс покупки автомобиля.

В новом дилерском центре “Фастар” осуществляется полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Центр оборудован теплым складом и комфортной зоной ожидания.