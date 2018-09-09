Где-то за городом, очень недорого, папа купил автомобиль Jaguar XK8

Вот как это произошло. У меня снова начала умирать коробка на минивэне (какая неожиданность!)

Два года назад благодаря вашей поддержке я купил восстановленную с 3-летней гарантией. То есть проблема только в том, чтобы ее надо опять поменять. Но проблема не маленькая ибо надо ставить машину на ремонт на довольно длительный срок. Пока снимут, пока отправят, пока там ее разберут и установят что случай гарантийный, пока придет новая… А я без машины не могу ни работать, ни даже в магазин за едой сходить.

Такие вот наши нью-джерсийские реалии. Поэтому последнюю неделю активно занимаюсь поиском какой-то подменки в семью. Найти что-то подходящее по цене/бюджету пока так и не смог, но зато мимоходом купил кабриолет Jaguar XK8 2005 года. Самый неподходящий для чего-либо автомобиль 🙂 Разве что девушек катать. И то, больше одной не влезет.