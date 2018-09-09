Где-то за городом, очень недорого, папа купил автомобиль Jaguar XK8

Два года назад благодаря вашей поддержке я купил восстановленную с 3-летней гарантией. То есть проблема только в том, чтобы ее надо опять поменять. Но проблема не маленькая ибо надо ставить машину на ремонт на довольно длительный срок. Пока снимут, пока отправят, пока там ее разберут и установят что случай гарантийный, пока придет новая… А я без машины не могу ни работать, ни даже в магазин за едой сходить.
Такие вот наши нью-джерсийские реалии. Поэтому последнюю неделю активно занимаюсь поиском какой-то подменки в семью. Найти что-то подходящее по цене/бюджету пока так и не смог, но зато мимоходом купил кабриолет Jaguar XK8 2005 года. Самый неподходящий для чего-либо автомобиль 🙂 Разве что девушек катать. И то, больше одной не влезет.
Купил я его по цене металлолома. За огромную сумму в 300 долларов! Предвижу кучу скепсиса, но мы его уже вывезли и внимательно посмотрели. Косяки есть, но совсем не криминальные: уровень масла в коробке, течет задний сальник, нужно пропаять блок ABS, красить капот, заменить две передние стойки стабилизатора, проточить тормозные диски и мелочи по салону типа неработающих кнопочек.
Общее состояние машины на 4+. Она хранилась в гараже, обслуживалась у дилера и вообще за ней хорошо следили. Есть проблема, что она стояла больше года и скорее всего еще что-то вылезет.
Цель проекта проста: починить, покататься и продать.
Когда-то машина стоила 75495 долларов, сейчас же цена на нее в районе $5000-8000. При покупке за 300 долларов вроде как имеет смысл и даже получится что-то заработать. Параллельно все буду снимать на видео и выкладывать на ютуб.
Короткое видео о том, как все начиналось, как мы ее нашли и какие машины можно было купить по цене металлолома.
Как мы ее забирали и диагностировали я тоже снял, но надо садиться монтировать. Пока не успеваю
Сейчас отвечу всем на почту (с выходных за компьютером не сидел) и поеду заберу документы на Ягуар, а так же посмотрю, что за комплекты пришли на постройку двух новых джипов. Про них тоже, наверное, надо будет видосы сделать.
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