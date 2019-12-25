ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года

Согласно данным аналитического агентства АВТОСТАТ, объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что чуть ниже (-0,3%) показателя за аналогичный период прошлого года

Крупнейшим вторичным авторынком среди субъектов РФ является Подмосковье, где за отчетный период было перепродано 314,5 тыс. машин, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Второе место занимает Краснодарский край с результатом 239,2 тыс. подержанных машин (-1,4%). Замыкает тройку лидеров Москва (235 тыс. шт.), где в январе – ноябре зафиксирован максимальный в рейтинге спад вторичного рынка (-10,4%). Отметим, что суммарно на долю этих трех регионов приходится 16% от общего объема перепродаж автомобилей в стране.

Четвертым стал Санкт-Петербург, где вторичный рынок также показал падение – на 5,7% до 165,2 тыс. единиц. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область, в которой за 11 месяцев было перепродано 148,4 тыс. машин (-2,8%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – ноябре 2019 года также вошли: Ростовская область (146,8 тыс. шт.; -2,6%), Башкортостан (142 тыс. шт.; +0,8%), Челябинская область (128,5 тыс. шт.; +0,3%), Татарстан (127,3 тыс. шт.; +3,3%) и Новосибирская область (122,3 тыс. шт.; +0,6%).

На перечисленные регионы приходится более 35% от всего объема российского вторичного рынка. Отметим, что ровно половина (15) из представленных субъектов Российской Федерации показывает рост рынка, при этом быстрее всего он растет в Тюменской области (+5,5%). В остальных 15 регионах наблюдается спад продаж, при этом везде падение вторичного рынка оказывается ниже, чем в среднем по стране (-0,3%).

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – ноябре 2019 года

№ Регион 11 мес. 2019, тыс. шт. 11 мес. 2018, тыс. шт. Изм., % Доля, % 1 Московская область 314,5 292,5 7,5 6,36 2 Краснодарский край 239,2 242,6 -1,4 4,84 3 Москва 235,0 262,3 -10,4 4,75 4 Санкт-Петербург 165,2 175,3 -5,7 3,34 5 Свердловская область 148,4 152,7 -2,8 3,00 6 Ростовская область 146,8 150,7 -2,6 2,97 7 Республика Башкортостан 142,0 140,9 0,8 2,87 8 Челябинская область 128,5 128,1 0,3 2,60 9 Республика Татарстан 127,3 123,3 3,3 2,58 10 Новосибирская область 122,3 121,5 0,6 2,47 11 Красноярский край 114,6 111,5 2,8 2,32 12 Нижегородская область 107,3 110,0 -2,5 2,17 13 Самарская область 101,7 103,9 -2,1 2,06 14 Ставропольский край 99,3 99,7 -0,4 2,01 15 Иркутская область 99,3 96,9 2,5 2,01 16 Приморский край 99,0 97,5 1,6 2,00 17 Кемеровская область 95,3 92,2 3,4 1,93 18 Алтайский край 94,0 90,3 4,1 1,90 19 Воронежская область 83,0 80,3 3,3 1,68 20 Республика Дагестан 81,9 83,2 -1,5 1,66 21 Волгоградская область 78,3 79,3 -1,3 1,58 22 Омская область 78,0 76,9 1,5 1,58 23 Саратовская область 77,8 82,6 -5,9 1,57 24 Пермский край 73,4 74,3 -1,2 1,48 25 Ханты-Мансийский АО – Югра 66,0 67,2 -1,7 1,34 26 Оренбургская область 65,9 64,3 2,4 1,33 27 Белгородская область 60,1 59,5 1,1 1,22 28 Тюменская область 60,1 57,0 5,5 1,22 29 Хабаровский край 56,0 56,3 -0,6 1,13 30 Тульская область 53,1 55,3 -4,0 1,07 Всего по России 4 944,2 4 961,4 -0,3 100,00

Источник: АВТОСТАТ.