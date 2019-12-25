ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года
25 декабря 10:11 2019

Согласно данным аналитического агентства АВТОСТАТ, объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что чуть ниже (-0,3%) показателя за аналогичный период прошлого года

Крупнейшим вторичным авторынком среди субъектов РФ является Подмосковье, где за отчетный период было перепродано 314,5 тыс. машин, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Второе место занимает Краснодарский край с результатом 239,2 тыс. подержанных машин (-1,4%). Замыкает тройку лидеров Москва (235 тыс. шт.), где в январе – ноябре зафиксирован максимальный в рейтинге спад вторичного рынка (-10,4%). Отметим, что суммарно на долю этих трех регионов приходится 16% от общего объема перепродаж автомобилей в стране.

Четвертым стал Санкт-Петербург, где вторичный рынок также показал падение – на 5,7% до 165,2 тыс. единиц. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область, в которой за 11 месяцев было перепродано 148,4 тыс. машин (-2,8%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – ноябре 2019 года также вошли: Ростовская область (146,8 тыс. шт.; -2,6%), Башкортостан (142 тыс. шт.; +0,8%), Челябинская область (128,5 тыс. шт.; +0,3%), Татарстан (127,3 тыс. шт.; +3,3%) и Новосибирская область (122,3 тыс. шт.; +0,6%).

На перечисленные регионы приходится более 35% от всего объема российского вторичного рынка. Отметим, что ровно половина (15) из представленных субъектов Российской Федерации показывает рост рынка, при этом быстрее всего он растет в Тюменской области (+5,5%). В остальных 15 регионах наблюдается спад продаж, при этом везде падение вторичного рынка оказывается ниже, чем в среднем по стране (-0,3%).

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – ноябре 2019 года

Регион11 мес. 2019, тыс. шт.11 мес. 2018, тыс. шт.Изм., %Доля, %
1Московская область314,5292,57,56,36
2Краснодарский край239,2242,6-1,44,84
3Москва235,0262,3-10,44,75
4Санкт-Петербург165,2175,3-5,73,34
5Свердловская область148,4152,7-2,83,00
6Ростовская область146,8150,7-2,62,97
7Республика Башкортостан142,0140,90,82,87
8Челябинская область128,5128,10,32,60
9Республика Татарстан127,3123,33,32,58
10Новосибирская область122,3121,50,62,47
11Красноярский край114,6111,52,82,32
12Нижегородская область107,3110,0-2,52,17
13Самарская область101,7103,9-2,12,06
14Ставропольский край99,399,7-0,42,01
15Иркутская область99,396,92,52,01
16Приморский край99,097,51,62,00
17Кемеровская область95,392,23,41,93
18Алтайский край94,090,34,11,90
19Воронежская область83,080,33,31,68
20Республика Дагестан81,983,2-1,51,66
21Волгоградская область78,379,3-1,31,58
22Омская область78,076,91,51,58
23Саратовская область77,882,6-5,91,57
24Пермский край73,474,3-1,21,48
25Ханты-Мансийский АО – Югра66,067,2-1,71,34
26Оренбургская область65,964,32,41,33
27Белгородская область60,159,51,11,22
28Тюменская область60,157,05,51,22
29Хабаровский край56,056,3-0,61,13
30Тульская область53,155,3-4,01,07
Всего по России4 944,24 961,4-0,3100,00

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом

Источник: АВТОСТАТ.

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AMSRUS
AMSRUS

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