Новогодняя песня в исполнении гаечных ключей

25 декабря 14:11 2019

Специальная версия Jingle Bells для петролхэдов

Автомеханик Брандо Андерсон придумал необычный способ зарядиться новогодним настроением перед праздниками: разложил в ряд гаечные ключи разного размера и, как на металлофоне, сыграл Jingle Bells.

При скромных 154 подписчиках видео Андерсона посмотрели уже более 300 тысяч человек. В комментариях отмечают необычную игру: в зависимости от размера ключи звучат по-разному при ударе о бетонный пол. К слову, автомеханик записал этот ролик прямо в собственном гараже в городе Ок-Гров, штат Миннесота.

Автомобильные бренды также уже запустили предновогодние кампании. Например, в этом году Lamborghini отправила суперкары в рождественский пробег по Италии, а Nissan превратили Leaf в «рождественскую елку».

Па материалам Motor.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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