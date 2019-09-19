Новенький КАМАЗ врезался в опору, съезжая с конвейера на заводе

Новенький КАМАЗ врезался в опору, съезжая с конвейера на заводе
Сентябрь 19 09:21 2019

На Камском автозаводе тягач, который только построили, врезался в опору, когда съезжал с конвейера. В результате инцидента пострадал только сам автомобиль, который теперь, скорее всего, отправится в утиль

КАМАЗ авария на заоде

Фото: kazanfirst.ru

На кадрах, которые опубликованы в группе «Набережные Челны Онлайн», видно, насколько сильно деформировался кузов грузовика от столкновения с опорой. Правая часть, на которую, по всей видимости, и пришелся основной удар, буквально сложилась «домиком», также у автомобиля разбита вся передняя часть и почти все стекла.

КАМАЗ авария на заоде

Фото: kazanfirst.ru

Как сообщает издание KazanFirst, руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев сказал, что пока что никаких данных о причинах инцидента нет. Он добавил, что на заводе уже ведется расследование, по итогам которого станет понятно, как грузовик мог попасть в аварию, съезжая с конвейера.

После публикации снимков в комментариях к посту в соцсети горожане наперебой принялись шутить, называя произошедшее краш-тестом по-татарски. Челнинцы предположили, что у грузовика были проблемы со сцеплением, ручником или тормозами.

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AMSRUS
AMSRUS

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