В связи с повышением утилизационного сбора Jaguar Land Rover повысит цены на модельный ряд

Повышение утилизационного сбора на транспортные средства, утвержденное Правительством РФ, вступает в силу 1 января 2020 года. Самый значительный рост ставок ожидается в сегменте легковых автомобилей – в среднем 110,7%. При этом для автомобилей с двигателем объемом от 3,5 литров повышение ставки составит 145%.
Стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% – 2,5% в зависимости от размера ставки утилизационного сбора.
C 2014 года www.amsrus.ru
Вас @бут, а вы крепчаете 🙂
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