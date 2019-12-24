В связи с повышением утилизационного сбора Jaguar Land Rover повысит цены на модельный ряд

В связи с увеличением утилизационного сбора в России с 1 января 2020 года компания Jaguar Land Rover будет вынуждена повысить цены на модельный ряд. Изменения стоимости коснутся всех автомобилей Jaguar и Land Rover, представленных на российском рынке, за исключением полностью электрического кроссовера Jaguar I-PACE

Повышение утилизационного сбора на транспортные средства, утвержденное Правительством РФ, вступает в силу 1 января 2020 года. Самый значительный рост ставок ожидается в сегменте легковых автомобилей – в среднем 110,7%. При этом для автомобилей с двигателем объемом от 3,5 литров повышение ставки составит 145%.

Стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% – 2,5% в зависимости от размера ставки утилизационного сбора.