В США начали расследование в отношении BMW

В США начали расследование в отношении BMW
24 декабря 13:11 2019

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заподозрила автопроизводителя в искусственном завышении данных о продаже машин. Ранее за аналогичное нарушение $40 млн выплатил Fiat Chrysler

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

«С нами связалась SEC, мы будем полностью сотрудничать по их расследованию», — сообщил он WSJ.

SEC выясняет, мог ли BMW искусственно завышать данные о своих продажах в США, уточняют издания. Речь идет о практике, когда дилеры регистрируют автомобили компании как проданные, хотя фактически этого еще не произошло. Bloomberg со ссылкой на собственные расследования добавляет, что BMW платит «надбавки» своим дилерам на протяжении многих лет.

В США начали расследование в отношении BMW

Фото: Charles Mostoller / Reuters

Как отмечает WSJ, в сентябре Fiat Chrysler согласилась выплатить $40 млн по аналогичным обвинениям. В результате компания пересмотрела свои отчеты, свидетельствующие о росте продаж автомобилей на протяжении 75 месяцев подряд. Выяснилось, что на самом деле успешная серия прервалась в сентябре 2013 года, на три года раньше, чем утверждала компания.

Bloomberg отмечает, что в США BMW борется с Daimler за лидерство в сегменте премиальных автомобилей. В ноябре немецкий концерн продал в США более 31 тыс. автомобилей.

Еврокомиссия также ведет свое расследование в отношении BMW. Ведомство подозревает BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства и картельном сговоре. BMW заложил на выплату возможного штрафа €1 млрд.

По материалам РБК.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Виталий Запёкин
    24 декабря, 13:43 #1 Виталий Запёкин

    Это нормально. Сначала volkswagen теперь BMW. Потому что не надо на хозяина голос повышать.

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