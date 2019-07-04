Bentley Continental GT установил новый рекорд для серийных автомобилей на трассе Пайкс-Пик

Continental GT W12 под управлением Риса Миллена преодолел дистанцию за 10 минут 18,488 секунды

Bentley Continental GT укрепил статус самого совершенного Gran Turismo в истории, установив в минувший уик-енд абсолютный рекорд для серийных автомобилей на трассе международной гонки по подъему на гору Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hill Climb) в Колорадо, США. Пилотируемый трехкратным чемпионом гонки, ранее носившим титул «Царя горы», новозеландцем Рисом Милленом (Rhys Millen), Continental GT преодолел 19,99 км дистанции всего за 10 минут 18,488 секунды, на 8,4 секунды улучшив прежний рекорд. Средняя скорость составила впечатляющие 112,65 км/ч.

Легендарная трасса насчитывает 156 поворотов, перепад высот составляет приблизительно 1524 метра. Мастерство Миллена и работа самого современного в мире 12-цилиндрового двигателя Bentley Continental GT объединились в стремлении к победе. Гонка стартовала на высоте 2835 м, а финишная линия расположена на отметке 4298 м, где воздух разрежен втрое по сравнению с уровнем моря.

Глава автоспортивного подразделения Bentley Брайан Гаш (Brian Gush) отмечает: «Новый рекорд вновь подтверждает, что наше стремление раздвигать границы представлений о мощности остается неизменной философией Bentley. Сегодняшний результат наглядно демонстрирует потрясающие возможности Continental GT». После рекордного заезда Рис Миллен также отметил: «Это потрясающее завершение Пайкс-Пик 2019 года – гонки, которая проходила в условиях повышенной влажности и даже местами по снегу! Мы приехали сюда с единственной целью – доказать, что наш автомобиль самый быстрый среди серийных моделей на этом холме, и установить новый рекорд. Неделя была просто невероятной. Сегодня Ее Величество Природа предложила нам непростые испытания, но Continental GT великолепно держался на протяжении всего пути к вершине, и в итоге мы стали первыми».

Всего год назад свои выдающиеся возможности продемонстрировал здесь же Bentley Bentayga, установив на трассе Пайкс-Пик абсолютный рекорд для серийных внедорожников. Также под управлением Миллена самый роскошный SUV в мире прошел легендарную дистанцию всего за 10 минут 49,9 секунды, почти на две минуты улучшив предыдущий рекорд.

100 лет исключительности

Рекордный заезд на одной из самых сложных трасс в мировом автоспорте стал новейшим достижением в год векового юбилея Bentley. От обладателей потрясающих гоночных рекордов до самых мощных автомобилей современности – всем потрясающим моделям марки свойственны утонченность и инновации. 10 июля 2019 года компания Bentley Motors отмечает 100 лет содня своего основания – рубеж, который за всю историю автомобилестроения удалось достичь очень немногим компаниям.

Приуроченные к празднованию векового юбилея события проходят в 2019 году по всему миру и призваны проиллюстрировать эволюцию технического совершенства Bentley на протяжении целого столетия, рассказать об успехе марки в наши дни и дать представление об инновационном будущем легендарного производителя роскошных автомобилей.