Желтый Volkswagen Polo по специальному ограниченному предложению

Желтый Volkswagen Polo по специальному ограниченному предложению
Сентябрь 05 09:15 2019

Марка Volkswagen объявляет о специальном ограниченном предложении для своего бестселлера Polo с АКПП в заводской окраске желтого цвета

Цена на модель в данном цвете стартует от 777.000 рублей при условии приобретения автомобиля в лизинг, таким образом выгода при покупке может достигать 88.900 рублей.

Уникальность специального предложения, которым могут воспользоваться юридические лица или индивидуальные предприниматели, состоит в том, что это заводская высококачественная окраска в желтый цвет, что предлагается на сегодняшний день только маркой Volkswagen.

На сегодняшний день, в России продано уже более 3.000 Polo в такой окраске.

Volkswagen Polo является бестселлером марки с момента выхода на рынок и производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

На тему:

  Article "tagged" as:
VolkswagenVolkswagen Polo
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новое поколение безупречного кроссовера Audi Q3

Новое поколение безупречного кроссовера Audi Q3 0

Пассажирский автобус улетел с трассы М4

Пассажирский автобус улетел с трассы М4 5

Две новых модели спальных автобусов от MG Group –

Две новых модели спальных автобусов от MG Group – 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.