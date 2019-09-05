Желтый Volkswagen Polo по специальному ограниченному предложению

Марка Volkswagen объявляет о специальном ограниченном предложении для своего бестселлера Polo с АКПП в заводской окраске желтого цвета

Цена на модель в данном цвете стартует от 777.000 рублей при условии приобретения автомобиля в лизинг, таким образом выгода при покупке может достигать 88.900 рублей.

Уникальность специального предложения, которым могут воспользоваться юридические лица или индивидуальные предприниматели, состоит в том, что это заводская высококачественная окраска в желтый цвет, что предлагается на сегодняшний день только маркой Volkswagen.

На сегодняшний день, в России продано уже более 3.000 Polo в такой окраске.

Volkswagen Polo является бестселлером марки с момента выхода на рынок и производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.