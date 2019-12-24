Public talk в Genesis Lounge: Александр Маленков

Public talk в Genesis Lounge: Александр Маленков
24 декабря 08:11 2019

В шоу-руме Genesis Lounge, расположенном в деловом центре «Москва-Сити», состоялось выступление писателя и главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова

В ходе мероприятия Александр прочитал гостям избранные «Письма главного редактора», каждое из которых представляет собой отдельное сатирическое произведение, а также рассказал всем присутствующим и зрителям онлайн-трансляции о пространстве Genesis Lounge, представленных в нем автомобилях бренда и ответил на вопросы слушателей. Модератором чтений выступила Евгения Ярушникова – финалистка Miss MAXIM 2019 и актриса, известная в том числе по роли в популярном комедийном сериале «Кухня».

Все гости Genesis Lounge смогли познакомиться с модельной линейкой бренда Genesis, включающей полноприводные премиальные седаны – спортивный G70, седан бизнес-класса G80 и представленный в 2019 году флагманский седан представительского класса G90, – а также записаться на тест-драйв. Public Talk в Genesis Lounge: Александр МаленковPublic Talk в Genesis Lounge: Александр Маленков

Узнать подробнее о Genesis Lounge и забронировать посещение можно по ссылке.

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GenesisLoungeАлександр МаленковМосква-Сити
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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