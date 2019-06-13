«Автодилер года – 2019»: дилеры Тойота вновь признаны лучшими

На официальной церемонии награждения победителей национальной премии «Автодилер года – 2019» лидерами были признаны 5 официальных дилеров Toyota

В Москве состоялась официальная церемония награждения победителей национальной премии «Автодилер года – 2019». Пятая ежегодная премия «Автодилер года», учрежденная аналитическим агентством «Автостат» и интернет-порталом «Avito Авто», определила лидеров общероссийского рейтинга автомобильных дилеров.

Номинантами премии и участниками рейтинга «Автодилер года – 2019» стали в общей сложности 500 дилеров и 60 дилерских холдингов, которые осуществляют продажу и обслуживание легковых автомобилей в России. При работе над рейтингом все дилерские предприятия были сгруппированы по сегментам с точки зрения размеров бизнеса, позиционирования бренда (дилеры Toyota вошли в массовый сегмент) и географического расположения (6 сегментов).

Для составления рейтинга и определения лидеров было проанализировано множество экономических показателей деятельности каждого дилера, причем оценивались как суммарные объемы продаж и выручка от реализации новых автомобилей или услуг ТО и ремонта (в зависимости от номинации), так и аналогичные показатели в расчете на одного сотрудника отдела продаж или сервисной службы, а также динамика продаж или заездов на СТО в 2018 году в сравнении с предыдущим годом и ряд других

показателей.

Cразу 5 официальных дилеров Toyota, представляющих широкую географию регионов России, стали лауреатами премии «Автодилер года – 2019» в двух номинациях:

Организация продаж новых автомобилей:

Тойота Центр Иркутск (АО «Иркут БКТ»)

Тойота Центр Минеральные Воды (КЛЮЧАВТО)

Организация сервиса:

Тойота Центр Ясенево (РОЛЬФ)

Тойота Центр Вологда (ГК МАРТЕН)

Тойота Центр Ульяновск (ГК ТОН-АВТО)

Благодаря стабильно высокому качеству обслуживания и неизменному следованию принципу «Клиент на первом месте» официальные дилеры Тойота ежегодно занимают лидирующие позиции в различных номинациях рейтинга «Автодилер года». Так, в 2018 году дилеры Toyota стали лучшими сразу в 3 номинациях («Организация продаж новых автомобилей», «Организация продаж автомобилей с пробегом», «Организация сервиса»). Помимо этого, бренд Toyota получил награду «Доверие потребителей» в категории «Лучшая дилерская сеть».

Высокую оценку работы дилерских центров подтверждает и исследование «Ромир»: по итогам 2018 года Toyota была признана

автомобильным брендом с самой высокой лояльностью клиентов. Автосалоны и сервисы Toyota получили наивысший индекс лояльности — 86 и 89 процентов. В марте 2019 года бренд Toyota также вошел в ТОП-3 автомобильных брендов с наибольшей лояльностью клиентов к покупке автомобиля с пробегом у официальных дилеров: по данным агентства «Автостат» 22,8% владельцев Toyota в России готовы приобрести подержанный автомобиль Toyota у официального дилера бренда.