Обновленный кроссовер Hyundai Creta вызвал ажиотажный спрос

Автовзгляд напоминает, что обновленный SUV вышел в продажу буквально несколько недель назад.
Обновленный бюджетный кроссовер не приехал только на российский рынок, хотя на других зарубежных рынках ажиотажный спрос на него продолжает набирать обороты. Судя по всему, новый дизайн паркетника, «посвежевший» в ходе рестайлинга, пошел ему только на пользу. Среди основных изменений стоит отметить другие противотуманные фары, новые колесные диски, увеличенную радиаторную решетку, переработанные бампера и светодиодную оптику, доступную, правда, лишь в топовых комплектациях.
Кроме того, появились два новых варианта цвета кузова: оранжевый и ярко-синий, а также две двухцветные версии: черно-белая, черно-красная и черно-оранжевая.
Салон обновленной «Креты» может похвастаться более дорогими и качественными материалами отделки и улучшенной шумоизоляцией, что, безусловно, еще больше упрочит позиции модели за рубежом.
На индийском рынке рестайлинговая Hyundai Creta продается с 1,6-литровым 123-сильным бензиновым агрегатом и двумя дизельными 1,4- и 1,6-литровым моторами мощностью 90 и 128 лошадиных сил соответственно. В Бразилии модель оснащается «двухтопливным» бензиново-газовым 2,0-литровым двигателем, а в Китае – 1,4-литровым 130-сильным турбированным мотором. В качестве трансмиссии представлены только 6-ступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «автомат».
Цены на новинку, по сравнению с предыдущей версией, выросли всего на 2-3%. В Индии, например, кроссовер обойдется в 944 000 рупий (905 000 рублей) за базовую версию.
C 2014 года www.amsrus.ru
Удивительное дело. Вроде куда ни ткнёшь — так этот рестайлинг сплошное ухудшэние. Авто стало длиннее. Спереди стал торчать окрашэнный бампер. Сильно вперёд вынесены ДХО (будут вместо отогрева пластиковой накладки на бампер теперь придётся покупать новые ДХО и подкрашывать вторую накладку). Разве что магнитола получшэ — но тут тожэ, кому она не так важна — переплачивает за ненужные опцыи, кому она реально важна — в любом случае выкинет это барахло и поставит что-то поприличнее.
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