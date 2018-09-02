Обновленный кроссовер Hyundai Creta вызвал ажиотажный спрос

Обновленная Hyundai Creta стала безусловным лидером по продажам, а в Китае спрос на компакт-кросс вырос более чем в 2 раза

Автовзгляд напоминает, что обновленный SUV вышел в продажу буквально несколько недель назад.

Обновленный бюджетный кроссовер не приехал только на российский рынок, хотя на других зарубежных рынках ажиотажный спрос на него продолжает набирать обороты. Судя по всему, новый дизайн паркетника, «посвежевший» в ходе рестайлинга, пошел ему только на пользу. Среди основных изменений стоит отметить другие противотуманные фары, новые колесные диски, увеличенную радиаторную решетку, переработанные бампера и светодиодную оптику, доступную, правда, лишь в топовых комплектациях.

Кроме того, появились два новых варианта цвета кузова: оранжевый и ярко-синий, а также две двухцветные версии: черно-белая, черно-красная и черно-оранжевая.

Салон обновленной «Креты» может похвастаться более дорогими и качественными материалами отделки и улучшенной шумоизоляцией, что, безусловно, еще больше упрочит позиции модели за рубежом.

На индийском рынке рестайлинговая Hyundai Creta продается с 1,6-литровым 123-сильным бензиновым агрегатом и двумя дизельными 1,4- и 1,6-литровым моторами мощностью 90 и 128 лошадиных сил соответственно. В Бразилии модель оснащается «двухтопливным» бензиново-газовым 2,0-литровым двигателем, а в Китае – 1,4-литровым 130-сильным турбированным мотором. В качестве трансмиссии представлены только 6-ступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «автомат».

Цены на новинку, по сравнению с предыдущей версией, выросли всего на 2-3%. В Индии, например, кроссовер обойдется в 944 000 рупий (905 000 рублей) за базовую версию.